В Госдуме экстренно начали усиливать меры безопасности

В Госдуме усилили охрану
В Госдуме примерно полторы недели назад начали усиливать охрану. Об этом рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов.
«Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в Госдуме примерно полторы недели назад», — пишет RTVI со ссылкой на собеседников. Также отмечается, что были отменены все экскурсии. Информацию подтвердил депутат Денис Парфенов.
Официально причины не наказываются. Однако источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что усиления связаны с проводимыми учениями.
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