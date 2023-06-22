В Госдуме экстренно начали усиливать меры безопасности 22 июня 2023 в 20:40 Размер текста - 17 + В Госдуме усилили охрану Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме примерно полторы недели назад начали усиливать охрану. Об этом рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов. «Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в Госдуме примерно полторы недели назад», — пишет RTVI со ссылкой на собеседников. Также отмечается, что были отменены все экскурсии. Информацию подтвердил депутат Денис Парфенов. Официально причины не наказываются. Однако источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что усиления связаны с проводимыми учениями. В Госдуме примерно полторы недели назад начали усиливать охрану. Об этом рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов. «Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в Госдуме примерно полторы недели назад», — пишет RTVI со ссылкой на собеседников. Также отмечается, что были отменены все экскурсии. Информацию подтвердил депутат Денис Парфенов. Официально причины не наказываются. Однако источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что усиления связаны с проводимыми учениями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям