В Госдуме экстренно начали усиливать меры безопасности

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме усилили охрану Фото:

В Госдуме примерно полторы недели назад начали усиливать охрану. Об этом рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов.

«Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в Госдуме примерно полторы недели назад», — пишет RTVI со ссылкой на собеседников. Также отмечается, что были отменены все экскурсии. Информацию подтвердил депутат Денис Парфенов.

Официально причины не наказываются. Однако источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что усиления связаны с проводимыми учениями.

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В Госдуме примерно полторы недели назад начали усиливать охрану. Об этом рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов. «Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в Госдуме примерно полторы недели назад», — пишет RTVI со ссылкой на собеседников. Также отмечается, что были отменены все экскурсии. Информацию подтвердил депутат Денис Парфенов. Официально причины не наказываются. Однако источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что усиления связаны с проводимыми учениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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