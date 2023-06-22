22 июня 2023

Жители Заводоуковска в День памяти и скорби выложили из свечей макет десантного самолета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, свеча памяти
Акция «Свеча памяти» проходит в честь соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне Фото:

Жители Заводоуковска (Тюменской области) приняли участие в акции «Свеча памяти» и выложили из свечей макет десантного планера А-7 в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщила глава города Светлана Касенова.

«С земляками поучаствовали в акции „Свеча памяти“ и выложили макет десантного планëра А-7. Зажженные сегодня свечи являются символом скорби и вечной памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны», — сообщила мэр в своем telegram-канале. Светлана Касенова отметила, что Заводоуковск в годы войны произвел больше половины выпущенных планеров и носит неофициальный статус «столицы безмоторной авиации».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) несмотря на прохладную погоду, присоединились к акции «Свеча Памяти». Они выложили контур России и слово «Помним!» из зажженных лампад в память о героях Великой Отечественной войны.

Жители Заводоуковска приняли участие в акции «Свеча памяти»
Жители Заводоуковска приняли участие в акции «Свеча памяти»

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Жители Заводоуковска (Тюменской области) приняли участие в акции «Свеча памяти» и выложили из свечей макет десантного планера А-7 в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсети сообщила глава города Светлана Касенова. «С земляками поучаствовали в акции „Свеча памяти“ и выложили макет десантного планëра А-7. Зажженные сегодня свечи являются символом скорби и вечной памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны», — сообщила мэр в своем telegram-канале. Светлана Касенова отметила, что Заводоуковск в годы войны произвел больше половины выпущенных планеров и носит неофициальный статус «столицы безмоторной авиации». Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) несмотря на прохладную погоду, присоединились к акции «Свеча Памяти». Они выложили контур России и слово «Помним!» из зажженных лампад в память о героях Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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