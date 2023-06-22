22 июня 2023

В России спортивные беспилотники хотят приравнять к инвентарю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Руководство Всероссийской лиги дронов отправило запрос в Минтранс Фото:

В Минтранс поступил запрос на приравнивание беспилотников, используемых в соревнованиях по дрон-рейсингу, к спортинвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации, так как действующие правила значительно усложняют развитие отрасли. Соответствующее письмо отправлено в ведомство руководителем Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгением Буфетчиковым.

«Сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. В мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях», — пояснил свою инициативу Евгений Буфетчиков «Известиям».

Глава RDR уточнил, что срок жизни гоночного беспилотника, как правило, одно соревнование. В согласовании полетов также нет необходимости, потому что тренировки и спортивные мероприятия проходят на ограниченных площадях либо в закрытых залах.

Ранее сообщалось, что в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Главы многих субъектов России ввели ограничения на использование дронов еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минтранс поступил запрос на приравнивание беспилотников, используемых в соревнованиях по дрон-рейсингу, к спортинвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации, так как действующие правила значительно усложняют развитие отрасли. Соответствующее письмо отправлено в ведомство руководителем Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгением Буфетчиковым. «Сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. В мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях», — пояснил свою инициативу Евгений Буфетчиков «Известиям». Глава RDR уточнил, что срок жизни гоночного беспилотника, как правило, одно соревнование. В согласовании полетов также нет необходимости, потому что тренировки и спортивные мероприятия проходят на ограниченных площадях либо в закрытых залах. Ранее сообщалось, что в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Главы многих субъектов России ввели ограничения на использование дронов еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...