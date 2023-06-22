В России спортивные беспилотники хотят приравнять к инвентарю

23 июня 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Руководство Всероссийской лиги дронов отправило запрос в Минтранс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Минтранс поступил запрос на приравнивание беспилотников, используемых в соревнованиях по дрон-рейсингу, к спортинвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации, так как действующие правила значительно усложняют развитие отрасли. Соответствующее письмо отправлено в ведомство руководителем Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгением Буфетчиковым. «Сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. В мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях», — пояснил свою инициативу Евгений Буфетчиков «Известиям». Глава RDR уточнил, что срок жизни гоночного беспилотника, как правило, одно соревнование. В согласовании полетов также нет необходимости, потому что тренировки и спортивные мероприятия проходят на ограниченных площадях либо в закрытых залах. Ранее сообщалось, что в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Главы многих субъектов России ввели ограничения на использование дронов еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минтранс поступил запрос на приравнивание беспилотников, используемых в соревнованиях по дрон-рейсингу, к спортинвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации, так как действующие правила значительно усложняют развитие отрасли. Соответствующее письмо отправлено в ведомство руководителем Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгением Буфетчиковым. «Сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. В мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях», — пояснил свою инициативу Евгений Буфетчиков «Известиям». Глава RDR уточнил, что срок жизни гоночного беспилотника, как правило, одно соревнование. В согласовании полетов также нет необходимости, потому что тренировки и спортивные мероприятия проходят на ограниченных площадях либо в закрытых залах. Ранее сообщалось, что в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Главы многих субъектов России ввели ограничения на использование дронов еще в прошлом году, ссылаясь на указ президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года о мерах безопасности в субъектах РФ.