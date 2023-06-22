Во время рыбалки Станислав Чикирдин собрал мусор от туристов
Житель Ноябрьска (ЯНАО) Станислав Чикирдин во время рыбалки на водоеме в сторону Западного микрорайона вместе с супругой собрал на берегу мусор от туристов. Об этом он рассказал в соцсети.
«Сгоняли с супругой на вечерний клев в сторону Заподного 24 км. Собрали мусор после туристов», — сообщается в паблике «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки поделился, что улов небольшой, клевало неактивно, но в целом добычей остался доволен.
Ранее житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Во время рыбалки он поймал четырех окуней и три щуки больше девяти килограммов каждая.
Любители рыбалки остались довольны небольшим уловом
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