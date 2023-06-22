В ЯНАО рыбак с супругой во время лова собрал мусор от туристов. Фото

23 июня 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Во время рыбалки Станислав Чикирдин собрал мусор от туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) Станислав Чикирдин во время рыбалки на водоеме в сторону Западного микрорайона вместе с супругой собрал на берегу мусор от туристов. Об этом он рассказал в соцсети. «Сгоняли с супругой на вечерний клев в сторону Заподного 24 км. Собрали мусор после туристов», — сообщается в паблике «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки поделился, что улов небольшой, клевало неактивно, но в целом добычей остался доволен. Ранее житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Во время рыбалки он поймал четырех окуней и три щуки больше девяти килограммов каждая. Любители рыбалки остались довольны небольшим уловом Сообщество «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Станислав Чикирдин во время рыбалки на водоеме в сторону Западного микрорайона вместе с супругой собрал на берегу мусор от туристов. Об этом он рассказал в соцсети. «Сгоняли с супругой на вечерний клев в сторону Заподного 24 км. Собрали мусор после туристов», — сообщается в паблике «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки поделился, что улов небольшой, клевало неактивно, но в целом добычей остался доволен. Ранее житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Во время рыбалки он поймал четырех окуней и три щуки больше девяти килограммов каждая.