22 июня 2023
21 июня 2023

В ЯНАО рыбак с супругой во время лова собрал мусор от туристов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка, рыба на крючке
Во время рыбалки Станислав Чикирдин собрал мусор от туристов Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Станислав Чикирдин во время рыбалки на водоеме в сторону Западного микрорайона вместе с супругой собрал на берегу мусор от туристов. Об этом он рассказал в соцсети.

«Сгоняли с супругой на вечерний клев в сторону Заподного 24 км. Собрали мусор после туристов», — сообщается в паблике «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки поделился, что улов небольшой, клевало неактивно, но в целом добычей остался доволен.

Ранее житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Во время рыбалки он поймал четырех окуней и три щуки больше девяти килограммов каждая.

Любители рыбалки остались довольны небольшим уловом
Любители рыбалки остались довольны небольшим уловом

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Станислав Чикирдин во время рыбалки на водоеме в сторону Западного микрорайона вместе с супругой собрал на берегу мусор от туристов. Об этом он рассказал в соцсети. «Сгоняли с супругой на вечерний клев в сторону Заподного 24 км. Собрали мусор после туристов», — сообщается в паблике «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки поделился, что улов небольшой, клевало неактивно, но в целом добычей остался доволен. Ранее житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Во время рыбалки он поймал четырех окуней и три щуки больше девяти килограммов каждая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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