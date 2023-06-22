Жителя Тюменской области будут судить по обвинению в педофилии

Омутинский районный суд Тюменской области заключил под стражу до 12 июля 2023 года мужчину, которого обвиняют в развратных действиях с несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Омутинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в жителя района. Установлено, что обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия, чем причинил последней моральные страдания», — говорится в сообщении.
Известно, что в неустановленный период с 2021 по 2023 год мужчина потребовал от потерпевшей раздеться, прикасался к ней и сделал несколько снимков ее обнаженного тела. По постановлению суда, обвиняемый заключен под стражу по 12 июля 2023 года.
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