Свердловский мэр запретил хоронить людей

Глава Серовского городского округа (Свердловская область) Василий Сизиков приостановил деятельность по погребению умерших на двух кладбищах. Речь идет о поселках Межевая и Марсяты. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации.
В постановлении указаны наименования двух населенных пунктов. Также указаны кадастровые номера земельных участков, где хоронить умерших теперь запрещено. Причина, по которой приостановили захоронения усопших, в тексте постановления не указана.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мэру Серова Василию Сизикову. На звонок корреспондента глава свердловского города не ответил.
Обновлено 23.06.2023, 11.02 (мск 9.02):
Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил о том, что в поселке Межевая давно никто не проживает. Именно поэтому было принято решение о приостановке деятельности кладбища. «В Марсятах закрывается только старое кладбище. Более новая часть места погребения продолжает функционировать», — отметил глава города.
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