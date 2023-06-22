22 июня 2023

Свердловский мэр запретил хоронить людей

Мэр Серова Сизиков запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты
© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , родительский день, кладбище
В поселках Межевая и Марсяты нельзя хоронить людей, указано в постановлении мэрии Фото:

Глава Серовского городского округа (Свердловская область) Василий Сизиков приостановил деятельность по погребению умерших на двух кладбищах. Речь идет о поселках Межевая и Марсяты. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации.

В постановлении указаны наименования двух населенных пунктов. Также указаны кадастровые номера земельных участков, где хоронить умерших теперь запрещено. Причина, по которой приостановили захоронения усопших, в тексте постановления не указана.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мэру Серова Василию Сизикову. На звонок корреспондента глава свердловского города не ответил.

Обновлено 23.06.2023, 11.02 (мск 9.02):

Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил о том, что в поселке Межевая давно никто не проживает. Именно поэтому было принято решение о приостановке деятельности кладбища. «В Марсятах закрывается только старое кладбище. Более новая часть места погребения продолжает функционировать», — отметил глава города.

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Глава Серовского городского округа (Свердловская область) Василий Сизиков приостановил деятельность по погребению умерших на двух кладбищах. Речь идет о поселках Межевая и Марсяты. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации. В постановлении указаны наименования двух населенных пунктов. Также указаны кадастровые номера земельных участков, где хоронить умерших теперь запрещено. Причина, по которой приостановили захоронения усопших, в тексте постановления не указана. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мэру Серова Василию Сизикову. На звонок корреспондента глава свердловского города не ответил. Обновлено 23.06.2023, 11.02 (мск 9.02): Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил о том, что в поселке Межевая давно никто не проживает. Именно поэтому было принято решение о приостановке деятельности кладбища. «В Марсятах закрывается только старое кладбище. Более новая часть места погребения продолжает функционировать», — отметил глава города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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