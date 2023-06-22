22 июня 2023

В Свердловской области кадровый дефицит будут решать за счет зеков

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, мебельное производство, ик10, исправительная колония10
Около 6 тысяч осужденных привлекут к труду для решения кадрового дефицита в регионе Фото:

Власти Свердловской области будут решать проблему дефицита кадров, привлекая осужденных. Об этом заявил директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов на брифинге, посвященном Всероссийской ярмарке трудоустройства.

«Я неоднократно объезжал исправительные учреждения, беседовал с осужденными, а также с представителями ГУФСИН. Видел среди заключенных сварщиков 6 разряда, которые хотят работать. Почему бы не дать им такую возможность? Кадровый резерв составляет до 6 тысяч человек», — передает слова Антонова журналист URA.RU, побывавший на мероприятии.

В Екатеринбурге стартовал второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проходит в стенах Уральского государственного экономического университета. В мероприятии принимает участие заместитель министра труда и социальной зашиты РФ Елена Мухтиярова, замгубернатора региона Василий Козлов.

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Власти Свердловской области будут решать проблему дефицита кадров, привлекая осужденных. Об этом заявил директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов на брифинге, посвященном Всероссийской ярмарке трудоустройства. «Я неоднократно объезжал исправительные учреждения, беседовал с осужденными, а также с представителями ГУФСИН. Видел среди заключенных сварщиков 6 разряда, которые хотят работать. Почему бы не дать им такую возможность? Кадровый резерв составляет до 6 тысяч человек», — передает слова Антонова журналист URA.RU, побывавший на мероприятии. В Екатеринбурге стартовал второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проходит в стенах Уральского государственного экономического университета. В мероприятии принимает участие заместитель министра труда и социальной зашиты РФ Елена Мухтиярова, замгубернатора региона Василий Козлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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