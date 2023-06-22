22 июня 2023

У жительницы Курганской области забрали четырех детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара. Челябинск, девушка, ноги, женщина, туфли
Обвиняемая живет в Каргапольском округе (архивное фото) Фото:

У жительницы Курганской области забрали четырех детей из-за того, что она жестоко обращалась с ними. Данная информация была размещена 23 июня на сайте областной прокуратуры.

«41-летняя местная жительница, проживая совместно со своими четырьмя малолетними детьми ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по их воспитанию. <…> В настоящее время дети изъяты из семьи», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина злоупотребляла алкоголем и избивала детей. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и с жестоким обращением с ним. Было возбуждено уголовное дело, ход расследование которого контролирует прокурор Каргапольского района, где проживает обвиняемая.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении жительницы Катайского округа, воспитывающей пять детей. Она также злоупотребляя алкоголем занималась рукоприкладством. У нее тоже изъяли детей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жительницы Курганской области забрали четырех детей из-за того, что она жестоко обращалась с ними. Данная информация была размещена 23 июня на сайте областной прокуратуры. «41-летняя местная жительница, проживая совместно со своими четырьмя малолетними детьми ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по их воспитанию. <…> В настоящее время дети изъяты из семьи», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, женщина злоупотребляла алкоголем и избивала детей. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и с жестоким обращением с ним. Было возбуждено уголовное дело, ход расследование которого контролирует прокурор Каргапольского района, где проживает обвиняемая. Ранее уголовное дело возбудили в отношении жительницы Катайского округа, воспитывающей пять детей. Она также злоупотребляя алкоголем занималась рукоприкладством. У нее тоже изъяли детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...