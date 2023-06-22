У жительницы Курганской области забрали четырех детей

23 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Обвиняемая живет в Каргапольском округе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жительницы Курганской области забрали четырех детей из-за того, что она жестоко обращалась с ними. Данная информация была размещена 23 июня на сайте областной прокуратуры. «41-летняя местная жительница, проживая совместно со своими четырьмя малолетними детьми ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по их воспитанию. <…> В настоящее время дети изъяты из семьи», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, женщина злоупотребляла алкоголем и избивала детей. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и с жестоким обращением с ним. Было возбуждено уголовное дело, ход расследование которого контролирует прокурор Каргапольского района, где проживает обвиняемая. Ранее уголовное дело возбудили в отношении жительницы Катайского округа, воспитывающей пять детей. Она также злоупотребляя алкоголем занималась рукоприкладством. У нее тоже изъяли детей.

У жительницы Курганской области забрали четырех детей из-за того, что она жестоко обращалась с ними. Данная информация была размещена 23 июня на сайте областной прокуратуры. «41-летняя местная жительница, проживая совместно со своими четырьмя малолетними детьми ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по их воспитанию. <…> В настоящее время дети изъяты из семьи», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, женщина злоупотребляла алкоголем и избивала детей. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и с жестоким обращением с ним. Было возбуждено уголовное дело, ход расследование которого контролирует прокурор Каргапольского района, где проживает обвиняемая. Ранее уголовное дело возбудили в отношении жительницы Катайского округа, воспитывающей пять детей. Она также злоупотребляя алкоголем занималась рукоприкладством. У нее тоже изъяли детей.