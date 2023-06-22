22 июня 2023

Тюменцы в ущерб комфорту стали экономить на ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
В Тюмени сократилась площадь квартир, приобретаемых в ипотеку Фото:

Жители Тюмени при покупке квартиры в ипотеку стали выбирать жилье с меньшей квадратурой. Такие данные приводит единый ресурс застройщиков. По их данным особым спросом пользуется недвижимость до 47 квадратных метров.

«В Тюмени на 8% сократилась площадь приобретаемых квартир в ипотеку. Средний размер жилья составляет 47, 2 квадратных метра», — указано в реестре ЕРЗ.

Риелтор агентства недвижимости «Этажи» Кристина Бронникова, сообщила, что такая тенденция зависит от нескольких причин. В частности, на покупательской способности сказывается высокая стоимость квадратного метра. На первичном рынке недвижимости, по словам риелтора, цена на квадратный метр варьируется от 120 до 160 тысяч в зависимости от района и застройщика. Кроме того, малогабаритные квартиры выгоднее сдавать в аренду. И, наконец, квартиры евроформата позволяют максимально использовать жилую площадь без переплаты за лишнюю квадратуру.

Ранее эксперты рассказали о том, какой тип жилья выгоднее всего приобрести в Тюмени. Цена на квадратный метр там начинается от 114 тысяч рублей.

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Жители Тюмени при покупке квартиры в ипотеку стали выбирать жилье с меньшей квадратурой. Такие данные приводит единый ресурс застройщиков. По их данным особым спросом пользуется недвижимость до 47 квадратных метров. «В Тюмени на 8% сократилась площадь приобретаемых квартир в ипотеку. Средний размер жилья составляет 47, 2 квадратных метра», — указано в реестре ЕРЗ. Риелтор агентства недвижимости «Этажи» Кристина Бронникова, сообщила, что такая тенденция зависит от нескольких причин. В частности, на покупательской способности сказывается высокая стоимость квадратного метра. На первичном рынке недвижимости, по словам риелтора, цена на квадратный метр варьируется от 120 до 160 тысяч в зависимости от района и застройщика. Кроме того, малогабаритные квартиры выгоднее сдавать в аренду. И, наконец, квартиры евроформата позволяют максимально использовать жилую площадь без переплаты за лишнюю квадратуру. Ранее эксперты рассказали о том, какой тип жилья выгоднее всего приобрести в Тюмени. Цена на квадратный метр там начинается от 114 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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