22 июня 2023

В Челябинске изменят свои маршруты трамваи, идущие на ЧМЗ. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Свои маршруты с 24 июня изменят трамваи №3, №14, №18, №10, №19 и №20 Фото:

В Челябинске с 24 июня изменят свои маршруты трамваи, которые двигаются в сторону ЧМЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика.

«С 24 июня по 24 июля на Шоссе Металлургов от улиц Черкасской до Монтажников будет проводиться ремонт трамвайных путей. На участке от кольца „Першино“ до улицы Монтажников закроется движение трамваев», — утонили в пресс-службе.

В указанный промежуток времени трамваи №3, №14 и №18 будут следовать до кольца «Першино», где организуют посадку и высадку пассажиров. Маршруты №10, №19 и №20 ходить не будут. Пассажиры могут пользоваться автобусами №15, №31, №41, №47, №71 и КМ2, троллейбусами №7 и №14, трамваями №9.

На участоке от кольца «Першино» до улицы Монтажников движение трамваев будет закрыто
На участоке от кольца «Першино» до улицы Монтажников движение трамваев будет закрыто

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В Челябинске с 24 июня изменят свои маршруты трамваи, которые двигаются в сторону ЧМЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика. «С 24 июня по 24 июля на Шоссе Металлургов от улиц Черкасской до Монтажников будет проводиться ремонт трамвайных путей. На участке от кольца „Першино“ до улицы Монтажников закроется движение трамваев», — утонили в пресс-службе. В указанный промежуток времени трамваи №3, №14 и №18 будут следовать до кольца «Першино», где организуют посадку и высадку пассажиров. Маршруты №10, №19 и №20 ходить не будут. Пассажиры могут пользоваться автобусами №15, №31, №41, №47, №71 и КМ2, троллейбусами №7 и №14, трамваями №9.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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