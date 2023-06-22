22 июня 2023

Челябинский автокран отправили на Богучанскую ГЭС в Красноярский край. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, кран, площадка, ипотека, котлован, стройка
Автокран из Челябинска будет работать на Ангаре Фото:

Челябинский механический завод (ЧМЗ) отгрузил автомобильный кран на одну из самых крупных в РФ гидроэлектростанций, на Богучанскую ГЭС в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, грузоподъемность машины составила 27 тонн.

«ЧМЗ отгрузил автокран „Челябинец СТ“ для Богучанской ГЭС на Ангаре. Заказчик приобрел модель „Плюс“ грузоподъемностью 27 тонн с длиной стрелы 28 метров на базе шасси „КамАЗ“», — отметили в минпроме.

Модель начали производить в ноябре 2022 года. Специалисты отметили: особенность мобильных кранов серии состоит в том, что они полностью соответствуют требованиям по допустимым нагрузкам на оси шасси. В результате машина может свободно перемещаться по дорогам общего пользования. Нагрузка на оси задней тележки шасси не превышает 15 тонн.

В комплектации поставленного крана имеются четыре секции стрелы, кабина оператора с увеличенным объемом, новый механизм для монтажа-демонтажа противовесов. Также есть управление выносными опорами с двух сторон. Кресло крановщика обеспечено боковыми рычагами.

Челябинский завод поставил автокран популярной модели «Плюс»
Челябинский завод поставил автокран популярной модели «Плюс»
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Челябинский механический завод (ЧМЗ) отгрузил автомобильный кран на одну из самых крупных в РФ гидроэлектростанций, на Богучанскую ГЭС в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, грузоподъемность машины составила 27 тонн. «ЧМЗ отгрузил автокран „Челябинец СТ“ для Богучанской ГЭС на Ангаре. Заказчик приобрел модель „Плюс“ грузоподъемностью 27 тонн с длиной стрелы 28 метров на базе шасси „КамАЗ“», — отметили в минпроме. Модель начали производить в ноябре 2022 года. Специалисты отметили: особенность мобильных кранов серии состоит в том, что они полностью соответствуют требованиям по допустимым нагрузкам на оси шасси. В результате машина может свободно перемещаться по дорогам общего пользования. Нагрузка на оси задней тележки шасси не превышает 15 тонн. В комплектации поставленного крана имеются четыре секции стрелы, кабина оператора с увеличенным объемом, новый механизм для монтажа-демонтажа противовесов. Также есть управление выносными опорами с двух сторон. Кресло крановщика обеспечено боковыми рычагами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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