Челябинский механический завод (ЧМЗ) отгрузил автомобильный кран на одну из самых крупных в РФ гидроэлектростанций, на Богучанскую ГЭС в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, грузоподъемность машины составила 27 тонн.
«ЧМЗ отгрузил автокран „Челябинец СТ“ для Богучанской ГЭС на Ангаре. Заказчик приобрел модель „Плюс“ грузоподъемностью 27 тонн с длиной стрелы 28 метров на базе шасси „КамАЗ“», — отметили в минпроме.
Модель начали производить в ноябре 2022 года. Специалисты отметили: особенность мобильных кранов серии состоит в том, что они полностью соответствуют требованиям по допустимым нагрузкам на оси шасси. В результате машина может свободно перемещаться по дорогам общего пользования. Нагрузка на оси задней тележки шасси не превышает 15 тонн.
В комплектации поставленного крана имеются четыре секции стрелы, кабина оператора с увеличенным объемом, новый механизм для монтажа-демонтажа противовесов. Также есть управление выносными опорами с двух сторон. Кресло крановщика обеспечено боковыми рычагами.
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