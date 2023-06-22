Жители Челябинской области просят губернатора вернуть пригородный поезд

23 июня 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Электричку Миасс-Челябинск отправлением 06:29 отменяют со 2 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области просят губернатора Алексея Текслера помочь вернуть пригородный поезд Миасс-Челябинск, который с 1 июля 2023 года отменяет РЖД. Об этом они написали в соцсетях. «Мы жители Челябинской области, просим вас оказать помощь! В связи с тем, что с 1 июля 2023 ОАО РЖД Свердловская пригородная компания отменяет электропоезд 6006 Миасс-1 — Челябинск-Главный, отправление 06:29 прибытие 07:40, маршрут которого проходит через три района: Миасский, Чебаркульский, Сосновский. Просим вас помочь вернуть нам электропоезд 6006», — написали челябинцы в паблике «Текслер, помоги!» соцсети ВКонтакте. По словам обратившихся, жители нескольких городов и деревень добираются на этом электропоезде до работы, учебы, больниц. Для многих из них этот поезд является единственным средством передвижения. Как пояснили URA.RU в Свердловской пригородной кампании (филиал АО РЖД, занимается обслуживанием указанного участка дороги), пригородный поезд №6006 Челябинск — Миасс-1 действительно отменяется, но со 2 июля. Отмена связана с тем, что с 1 июля 2023 года на Южно-Уральской дороге будет ходить пригородный поезд сообщением Челябинск — Бакал. Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Запуск новых поездов даст возможность жителям населенных пунктов, расположенных между Златоустом и Бакалом, совершать поездки без пересадок до и от Челябинска на комфортных пригородных поездах. Новый пригородный поезд 7135 будет отправляться с железнодорожного вокзала Челябинска в 17:40, и прибывать в Бакал в 22:35. Поезд будет делать остановки на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка. Обратно из Бакала поезд, который поменяет номер на 7136, отправится в 03:54 утра, в Челябинске будет в 08:57. В связи с запуском пригородного поезда будет измены маршруты и расписания некоторых существующих электричек, дублирующих часть маршрута нового поезда, а некоторые будут отменены. В то же время, стоимость проезда на полный маршрут составляет 818,40 рублей, поскольку по маршруту будет курсировать поезд нового поколения, повышенной комфортности. Стоимость проезда существующими транспортными маршрутами до Бакала примерно в полтора раза меньше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области просят губернатора Алексея Текслера помочь вернуть пригородный поезд Миасс-Челябинск, который с 1 июля 2023 года отменяет РЖД. Об этом они написали в соцсетях. «Мы жители Челябинской области, просим вас оказать помощь! В связи с тем, что с 1 июля 2023 ОАО РЖД Свердловская пригородная компания отменяет электропоезд 6006 Миасс-1 — Челябинск-Главный, отправление 06:29 прибытие 07:40, маршрут которого проходит через три района: Миасский, Чебаркульский, Сосновский. Просим вас помочь вернуть нам электропоезд 6006», — написали челябинцы в паблике «Текслер, помоги!» соцсети ВКонтакте. По словам обратившихся, жители нескольких городов и деревень добираются на этом электропоезде до работы, учебы, больниц. Для многих из них этот поезд является единственным средством передвижения. Как пояснили URA.RU в Свердловской пригородной кампании (филиал АО РЖД, занимается обслуживанием указанного участка дороги), пригородный поезд №6006 Челябинск — Миасс-1 действительно отменяется, но со 2 июля. Отмена связана с тем, что с 1 июля 2023 года на Южно-Уральской дороге будет ходить пригородный поезд сообщением Челябинск — Бакал. Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Запуск новых поездов даст возможность жителям населенных пунктов, расположенных между Златоустом и Бакалом, совершать поездки без пересадок до и от Челябинска на комфортных пригородных поездах. Новый пригородный поезд 7135 будет отправляться с железнодорожного вокзала Челябинска в 17:40, и прибывать в Бакал в 22:35. Поезд будет делать остановки на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка. Обратно из Бакала поезд, который поменяет номер на 7136, отправится в 03:54 утра, в Челябинске будет в 08:57. В связи с запуском пригородного поезда будет измены маршруты и расписания некоторых существующих электричек, дублирующих часть маршрута нового поезда, а некоторые будут отменены. В то же время, стоимость проезда на полный маршрут составляет 818,40 рублей, поскольку по маршруту будет курсировать поезд нового поколения, повышенной комфортности. Стоимость проезда существующими транспортными маршрутами до Бакала примерно в полтора раза меньше.