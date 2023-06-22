22 июня 2023

В тюменской поликлинике скончалась женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Медики скорой не смогли спасти женщину Фото:

Жительница Тюмени пришла в одну из поликлиник города, но внезапно потеряла сознание и вскоре скончалась. Об этом URA.RU рассказали свидетели произошедшего.

«Были на приеме в поликлинике и увидели, как женщина внезапно упала в обморок. Ей пытались помочь на месте, вызвали скорую, но, как я поняла, все же она скончалась», — рассказала URA.RU очевидец трагедии.

В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили факт смерти тюменки. Там рассказали, что вызов поступил 23 июня в 12:45. Бригада скорой была на месте спустя 11 минут.

«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось», — рассказали в департаменте.

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Жительница Тюмени пришла в одну из поликлиник города, но внезапно потеряла сознание и вскоре скончалась. Об этом URA.RU рассказали свидетели произошедшего. «Были на приеме в поликлинике и увидели, как женщина внезапно упала в обморок. Ей пытались помочь на месте, вызвали скорую, но, как я поняла, все же она скончалась», — рассказала URA.RU очевидец трагедии. В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили факт смерти тюменки. Там рассказали, что вызов поступил 23 июня в 12:45. Бригада скорой была на месте спустя 11 минут. «Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось», — рассказали в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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