В тюменской поликлинике скончалась женщина

Жительница Тюмени пришла в одну из поликлиник города, но внезапно потеряла сознание и вскоре скончалась. Об этом URA.RU рассказали свидетели произошедшего.
«Были на приеме в поликлинике и увидели, как женщина внезапно упала в обморок. Ей пытались помочь на месте, вызвали скорую, но, как я поняла, все же она скончалась», — рассказала URA.RU очевидец трагедии.
В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили факт смерти тюменки. Там рассказали, что вызов поступил 23 июня в 12:45. Бригада скорой была на месте спустя 11 минут.
«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось», — рассказали в департаменте.
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