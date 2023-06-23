В Челябинске обсудят установку нового памятника

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, памятник, мемориал, никто не забыт
Трехметровый памятник представляет из себя две стелы, соединяющиеся сверху красной звездой Фото:

В мэрии Челябинска обсудят установку трехметрового памятника «Погон Войны», посвященного важнейшим историческим событиям в истории Великой Отечественной войны. О том, что пройдут общественные обсуждения, URA.RU сообщили в администрации Министерства культуры Челябинска.

«Данный памятник будет направлен на сохранение памяти о выдающихся личностях, а также значимых и важнейших исторических событиях в истории Великой Отечественной войны, об их участниках. Трехметровый памятник представляет из себя две стелы, соединяющиеся сверху красной звездой», — пояснили в ведомстве.

Памятник будет установлен в целях воспитания в гражданах чувства уважения к историческим культурным традициям. Каркас звезды на памятнике будет выполнен из металлической профильной трубы. В центре будет указана дата годов ВОВ — 1941-1945. Скульптура будет стоять на монолитном основании из бетона. Облицован объект будет декоративным искусственным камнем.

Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения. В ближайшее время пройдут общественные обсуждения, касающиеся установки скульптуры, потом проведут комиссию по установке мемориальных объекта. По результату решения комиссии проект будет подготовлен и вынесен на решение Челябинской городской Думы, после чего памятник будет установлен.

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В мэрии Челябинска обсудят установку трехметрового памятника «Погон Войны», посвященного важнейшим историческим событиям в истории Великой Отечественной войны. О том, что пройдут общественные обсуждения, URA.RU сообщили в администрации Министерства культуры Челябинска. «Данный памятник будет направлен на сохранение памяти о выдающихся личностях, а также значимых и важнейших исторических событиях в истории Великой Отечественной войны, об их участниках. Трехметровый памятник представляет из себя две стелы, соединяющиеся сверху красной звездой», — пояснили в ведомстве. Памятник будет установлен в целях воспитания в гражданах чувства уважения к историческим культурным традициям. Каркас звезды на памятнике будет выполнен из металлической профильной трубы. В центре будет указана дата годов ВОВ — 1941-1945. Скульптура будет стоять на монолитном основании из бетона. Облицован объект будет декоративным искусственным камнем. Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения. В ближайшее время пройдут общественные обсуждения, касающиеся установки скульптуры, потом проведут комиссию по установке мемориальных объекта. По результату решения комиссии проект будет подготовлен и вынесен на решение Челябинской городской Думы, после чего памятник будет установлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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