В Челябинске обсудят установку нового памятника

Трехметровый памятник представляет из себя две стелы, соединяющиеся сверху красной звездой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Челябинска обсудят установку трехметрового памятника «Погон Войны», посвященного важнейшим историческим событиям в истории Великой Отечественной войны. О том, что пройдут общественные обсуждения, URA.RU сообщили в администрации Министерства культуры Челябинска.

«Данный памятник будет направлен на сохранение памяти о выдающихся личностях, а также значимых и важнейших исторических событиях в истории Великой Отечественной войны, об их участниках. Трехметровый памятник представляет из себя две стелы, соединяющиеся сверху красной звездой», — пояснили в ведомстве.

Памятник будет установлен в целях воспитания в гражданах чувства уважения к историческим культурным традициям. Каркас звезды на памятнике будет выполнен из металлической профильной трубы. В центре будет указана дата годов ВОВ — 1941-1945. Скульптура будет стоять на монолитном основании из бетона. Облицован объект будет декоративным искусственным камнем.

Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения. В ближайшее время пройдут общественные обсуждения, касающиеся установки скульптуры, потом проведут комиссию по установке мемориальных объекта. По результату решения комиссии проект будет подготовлен и вынесен на решение Челябинской городской Думы, после чего памятник будет установлен.