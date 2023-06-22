Бывший чекист поборется за кресло депутата Тюменской облдумы

Георгий Эргемлидзе выдвинется от партии «Справедливая Россия — За правду» на довыборы в Тюменскую облдуму. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.
«Эргемлидзе выдвинется по Восточному округу Тюмени. Официально об этом будет объявлено на региональной партийной конференции 24 июня», — рассказал инсайдер. Довыборы в региональный парламент назначены на 10 сентября.
Агентство направило запрос в пресс-службу реготделения СРЗП. Ответ на него ожидается.
Эргемлидзе родился в Грузии в 1963 году. Согласно биографии на сайте СРЗП, в 1990-91 годах он проходил обучение на Высших курсах КГБ СССР, в это же время работая оперуполномоченным в КГБ Грузинской ССР. После переезда в Тюмень служил, в частности, в прокуратуре.
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