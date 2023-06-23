В Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение

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Коммунальная авария. Челябинск, аварийная служба, канализация, жкх, колодец
На Советской, 1, произошла коммунальная авария Фото:

В Екатеринбурге на Советской, 1, произошла коммунальная авария. Теперь улица наполнилась водой. На месте аварии возникла пробка. Людям сложно пройти, а машинам — проехать, сообщают читатели URA.RU.

«На Советской, 1, жесткая авария. Видимо, прорвало трубу. Улицу можно сказать, что затопило. Уже образовывается пробка из автомобилей. Также сложности возникли у пешеходов», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в Водоканал. Оперативный комментарий получить не удалось. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

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В Екатеринбурге на Советской, 1, произошла коммунальная авария. Теперь улица наполнилась водой. На месте аварии возникла пробка. Людям сложно пройти, а машинам — проехать, сообщают читатели URA.RU. «На Советской, 1, жесткая авария. Видимо, прорвало трубу. Улицу можно сказать, что затопило. Уже образовывается пробка из автомобилей. Также сложности возникли у пешеходов», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в Водоканал. Оперативный комментарий получить не удалось. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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