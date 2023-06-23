В Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение

На Советской, 1, произошла коммунальная авария
В Екатеринбурге на Советской, 1, произошла коммунальная авария. Теперь улица наполнилась водой. На месте аварии возникла пробка. Людям сложно пройти, а машинам — проехать, сообщают читатели URA.RU.
«На Советской, 1, жесткая авария. Видимо, прорвало трубу. Улицу можно сказать, что затопило. Уже образовывается пробка из автомобилей. Также сложности возникли у пешеходов», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась в Водоканал. Оперативный комментарий получить не удалось. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.
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