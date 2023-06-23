В Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение

На Советской, 1, произошла коммунальная авария Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на Советской, 1, произошла коммунальная авария. Теперь улица наполнилась водой. На месте аварии возникла пробка. Людям сложно пройти, а машинам — проехать, сообщают читатели URA.RU.

«На Советской, 1, жесткая авария. Видимо, прорвало трубу. Улицу можно сказать, что затопило. Уже образовывается пробка из автомобилей. Также сложности возникли у пешеходов», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в Водоканал. Оперативный комментарий получить не удалось. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.