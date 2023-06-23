Николай Расторгуев выступит в Миассе 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День города 8 июля в Миассе Челябинской области выступит группа «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в администрации Миасса.

«На площади перед администрацией округа 8 июля пройдет праздничный концерт, на котором выступит группа „Любэ“. Мероприятие посвящено 250-летию Миасса и выпуску первого автомобиля», — рассказали в администрации.

Начало выступления группы «Любэ» планируется на 20:10. После нее в 21:35 выступает BJ FEEL, а в 22:55 миассцев ждет праздничный салют.