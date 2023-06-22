Правительство ХМАО составило рейтинг городов, где жители недовольны властью. Инсайд

23 июня 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

В Югре назвали антилидеров по недовольству властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство ХМАО составило закрытый рейтинг муниципалитетов, где жители больше всего недовольны властью. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В антилидерах находятся Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы. Работой властей больше всего удовлетворены жители Ханты-Мансийска. Также в числе лидеров Когалым и Белоярский район», — рассказал инсайдер. Данные рейтинга подтвердила на заседании координационного совета органов местного самоуправления Югры заместитель директора Департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина. «Предварительные итоги и оценки и доклад буду приняты правительством до 1 августа. По предварительным итогам, благодаря рейтингу по удовлетворенности местного населения, Нижневартовский район, Пыть-Ях и Радужный поднялись на одно место. Кондинский районн и Нефтеюганск ухудшили свои позициина два места. Согласно предварительным оценкам по показателям, использованным для оценки грантов, безусловным лидером стал Ханты-Мансийск», — прокомментировала чиновница корреспонденту агентства в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало о рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития. ХМАО занял четвертое место.

Правительство ХМАО составило закрытый рейтинг муниципалитетов, где жители больше всего недовольны властью. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В антилидерах находятся Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы. Работой властей больше всего удовлетворены жители Ханты-Мансийска. Также в числе лидеров Когалым и Белоярский район», — рассказал инсайдер. Данные рейтинга подтвердила на заседании координационного совета органов местного самоуправления Югры заместитель директора Департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина. «Предварительные итоги и оценки и доклад буду приняты правительством до 1 августа. По предварительным итогам, благодаря рейтингу по удовлетворенности местного населения, Нижневартовский район, Пыть-Ях и Радужный поднялись на одно место. Кондинский районн и Нефтеюганск ухудшили свои позициина два места. Согласно предварительным оценкам по показателям, использованным для оценки грантов, безусловным лидером стал Ханты-Мансийск», — прокомментировала чиновница корреспонденту агентства в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало о рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития. ХМАО занял четвертое место.