22 июня 2023

Правительство ХМАО составило рейтинг городов, где жители недовольны властью. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по строительству ЕКАД. Екатеринбург, публичные слушания, возмущение, недовольство
В Югре назвали антилидеров по недовольству властями Фото:

Правительство ХМАО составило закрытый рейтинг муниципалитетов, где жители больше всего недовольны властью. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«В антилидерах находятся Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы. Работой властей больше всего удовлетворены жители Ханты-Мансийска. Также в числе лидеров Когалым и Белоярский район», — рассказал инсайдер.

Данные рейтинга подтвердила на заседании координационного совета органов местного самоуправления Югры заместитель директора Департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина. «Предварительные итоги и оценки и доклад буду приняты правительством до 1 августа. По предварительным итогам, благодаря рейтингу по удовлетворенности местного населения, Нижневартовский район, Пыть-Ях и Радужный поднялись на одно место. Кондинский районн и Нефтеюганск ухудшили свои позициина два места. Согласно предварительным оценкам по показателям, использованным для оценки грантов, безусловным лидером стал Ханты-Мансийск», — прокомментировала чиновница корреспонденту агентства в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало о рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития. ХМАО занял четвертое место.

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Правительство ХМАО составило закрытый рейтинг муниципалитетов, где жители больше всего недовольны властью. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В антилидерах находятся Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы. Работой властей больше всего удовлетворены жители Ханты-Мансийска. Также в числе лидеров Когалым и Белоярский район», — рассказал инсайдер. Данные рейтинга подтвердила на заседании координационного совета органов местного самоуправления Югры заместитель директора Департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина. «Предварительные итоги и оценки и доклад буду приняты правительством до 1 августа. По предварительным итогам, благодаря рейтингу по удовлетворенности местного населения, Нижневартовский район, Пыть-Ях и Радужный поднялись на одно место. Кондинский районн и Нефтеюганск ухудшили свои позициина два места. Согласно предварительным оценкам по показателям, использованным для оценки грантов, безусловным лидером стал Ханты-Мансийск», — прокомментировала чиновница корреспонденту агентства в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало о рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития. ХМАО занял четвертое место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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