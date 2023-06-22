Правительство ХМАО составило закрытый рейтинг муниципалитетов, где жители больше всего недовольны властью. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«В антилидерах находятся Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы. Работой властей больше всего удовлетворены жители Ханты-Мансийска. Также в числе лидеров Когалым и Белоярский район», — рассказал инсайдер.
Данные рейтинга подтвердила на заседании координационного совета органов местного самоуправления Югры заместитель директора Департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина. «Предварительные итоги и оценки и доклад буду приняты правительством до 1 августа. По предварительным итогам, благодаря рейтингу по удовлетворенности местного населения, Нижневартовский район, Пыть-Ях и Радужный поднялись на одно место. Кондинский районн и Нефтеюганск ухудшили свои позициина два места. Согласно предварительным оценкам по показателям, использованным для оценки грантов, безусловным лидером стал Ханты-Мансийск», — прокомментировала чиновница корреспонденту агентства в Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало о рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития. ХМАО занял четвертое место.
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