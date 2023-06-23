Змею увидели возле дороги в 15 микрорайоне
Жители Нижневартовска (ХМАО) 23 июня заметили змею возле дороги в 15 микрорайоне. Видео с хладнокровным животным они опубликовали в социальных сетях.
«Подписчики заметили суровую змейку в 15 микрорайоне. Ей даже мороз не страшен — они же холоднокровные», — пишет в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Ранее URA.RU писало, что биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО во время тренировки укусила змея. После этого тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров опроверг эту информацию. Он сообщил, что все это выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у спортсмена просто мозоли.
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