Минобороны РФ: Украина воспользовалась провокацией Пригожина для наступления

Вооруженные силы Украины сосредотачиваются для наступательных целей, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Минобороны РФ. Военные «Южной» группировки вооруженных сил РФ наносят удары по противнику.
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — приводит заявление Минобороны РФ РИА Новости. «Южная» группировка наносит удары по противнику силами авиации и артиллерии.
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