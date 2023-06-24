Врач Гимранова дала совет, как укрепить психику

Врач Гимранова: для укрепления психики необходимо есть печень и рыбу

24 июня 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Врач порекомендовала есть больше рыбы для укрепления психики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для укрепления нервной системы и психики необходимо есть печень и рыбу. Об этом заявила главный врач «Клиники восстановительной неврологии» Альмира Гимранова. «Витамины группы B участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Витамины группы B содержатся в мясе, печени, рыбе, яйцах, молочных продуктах, злаках, орехах и зеленых овощах», — передает слова Альмиры Гимрановой «Лента.ру». По словам врача, для производства коллагена в организме человеку необходимо употреблять цитрусовые фрукты, зелень и капусту, так как в них содержится витамин C. Кроме этого на работу нервной системы положительное влияние оказывает магний, который содержится в шоколаде и бананах, считает Гимранова. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве случаев алкоголь вреден для здоровья, однако некоторые его виды, в небольших дозах, имеют полезные свойства. Например, вино, которое может бороться с бактериями.

Для укрепления нервной системы и психики необходимо есть печень и рыбу. Об этом заявила главный врач «Клиники восстановительной неврологии» Альмира Гимранова. «Витамины группы B участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Витамины группы B содержатся в мясе, печени, рыбе, яйцах, молочных продуктах, злаках, орехах и зеленых овощах», — передает слова Альмиры Гимрановой «Лента.ру». По словам врача, для производства коллагена в организме человеку необходимо употреблять цитрусовые фрукты, зелень и капусту, так как в них содержится витамин C. Кроме этого на работу нервной системы положительное влияние оказывает магний, который содержится в шоколаде и бананах, считает Гимранова. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве случаев алкоголь вреден для здоровья, однако некоторые его виды, в небольших дозах, имеют полезные свойства. Например, вино, которое может бороться с бактериями.