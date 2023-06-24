Врач Гимранова дала совет, как укрепить психику

Для укрепления нервной системы и психики необходимо есть печень и рыбу. Об этом заявила главный врач «Клиники восстановительной неврологии» Альмира Гимранова.
«Витамины группы B участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Витамины группы B содержатся в мясе, печени, рыбе, яйцах, молочных продуктах, злаках, орехах и зеленых овощах», — передает слова Альмиры Гимрановой «Лента.ру».
По словам врача, для производства коллагена в организме человеку необходимо употреблять цитрусовые фрукты, зелень и капусту, так как в них содержится витамин C. Кроме этого на работу нервной системы положительное влияние оказывает магний, который содержится в шоколаде и бананах, считает Гимранова.
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