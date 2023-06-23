23 июня 2023
22 июня 2023

В Сургуте полиция задержала группу молодежи, избившую двух мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции Фото:

В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержаны и опрошены все участники конфликта во дворе дома по улице Крылова 32, в ходе которого толпа молодежи избила двух мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Накануне сотрудниками полиции выявлен факт размещения в одной из групп в социальной сети „Телеграмм“ поста об избиении молодыми людьми двух мужчин во дворе дома 32 по ул. Крылова. Сотрудниками УМВД России по г. Сургуту установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены все лица, причастные к конфликту», — сообщает пресс-служба полиции Сургута.

Уточняется, что в правоохранительные органы и медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись. Сотрудники полиции начали розыск участников конфликта.

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В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержаны и опрошены все участники конфликта во дворе дома по улице Крылова 32, в ходе которого толпа молодежи избила двух мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Накануне сотрудниками полиции выявлен факт размещения в одной из групп в социальной сети „Телеграмм“ поста об избиении молодыми людьми двух мужчин во дворе дома 32 по ул. Крылова. Сотрудниками УМВД России по г. Сургуту установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены все лица, причастные к конфликту», — сообщает пресс-служба полиции Сургута. Уточняется, что в правоохранительные органы и медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись. Сотрудники полиции начали розыск участников конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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