В Сургуте полиция задержала группу молодежи, избившую двух мужчин

24 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержаны и опрошены все участники конфликта во дворе дома по улице Крылова 32, в ходе которого толпа молодежи избила двух мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Накануне сотрудниками полиции выявлен факт размещения в одной из групп в социальной сети „Телеграмм“ поста об избиении молодыми людьми двух мужчин во дворе дома 32 по ул. Крылова. Сотрудниками УМВД России по г. Сургуту установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены все лица, причастные к конфликту», — сообщает пресс-служба полиции Сургута. Уточняется, что в правоохранительные органы и медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись. Сотрудники полиции начали розыск участников конфликта.

В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержаны и опрошены все участники конфликта во дворе дома по улице Крылова 32, в ходе которого толпа молодежи избила двух мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Накануне сотрудниками полиции выявлен факт размещения в одной из групп в социальной сети „Телеграмм“ поста об избиении молодыми людьми двух мужчин во дворе дома 32 по ул. Крылова. Сотрудниками УМВД России по г. Сургуту установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены все лица, причастные к конфликту», — сообщает пресс-служба полиции Сургута. Уточняется, что в правоохранительные органы и медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись. Сотрудники полиции начали розыск участников конфликта.