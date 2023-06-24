Силовики нагрянули в предполагаемое место жительства Пригожина

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Обыск в "Ренова". Москва, ренова, фсб, силовики, маски-шоу
Силовики закрыли проезд к зданию (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Правоохранительные органы находятся радом с предполагаемым жильем основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они перекрыли проезд к зданию.

«Силовиков заметили по предполагаемому адресу проживания главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина», — передает Пятый Канал. Там уточнили, что правоохранители находятся у жилищного комплекса «Северный Версаль». Проезд к зданию перекрыт.

Также силовики провели обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге после обвинения Пригожина к Минобороны РФ. Он заявил, что ведомство якобы ударило по позициям его бойцов. Министерство обратилось к «вагнеровцам». По заявлению Минобороны, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Пригожин пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в адрес основателя ЧВК по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мятеж Пригожина является ударом в спину России.

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Правоохранительные органы находятся радом с предполагаемым жильем основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они перекрыли проезд к зданию. «Силовиков заметили по предполагаемому адресу проживания главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина», — передает Пятый Канал. Там уточнили, что правоохранители находятся у жилищного комплекса «Северный Версаль». Проезд к зданию перекрыт. Также силовики провели обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге после обвинения Пригожина к Минобороны РФ. Он заявил, что ведомство якобы ударило по позициям его бойцов. Министерство обратилось к «вагнеровцам». По заявлению Минобороны, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Пригожин пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в адрес основателя ЧВК по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мятеж Пригожина является ударом в спину России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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