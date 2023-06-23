В Копейске прокуратура проверит власти после ЧП с подростком в заброшенном доме

Прокуратура Копейска (Челябинская область) проверит обстоятельства, при которых подросток травмировался в заброшенном здании. Мальчик получил переломы, упав во второго на первый этаж из-за рухнувшего перекрытия.
«Прокуратурой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по ограничению доступа посторонних лиц в аварийное здание. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Мать пострадавшего мальчика ранее рассказала telegram-каналу «АЧН», что ее 10-летний сын залез в двухэтажный барак недалеко от дома и провалился со второго на первый этаж. Ребенок госпитализирован с переломами кисти и плеча. По ее данным, заброшенное здание не охраняется, попасть в него может любой.
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