23 июня 2023

В Копейске прокуратура проверит власти после ЧП с подростком в заброшенном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Мальчик провалился со второго на первый этаж из-за рухнувших перекрытий Фото:

Прокуратура Копейска (Челябинская область) проверит обстоятельства, при которых подросток травмировался в заброшенном здании. Мальчик получил переломы, упав во второго на первый этаж из-за рухнувшего перекрытия.

«Прокуратурой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по ограничению доступа посторонних лиц в аварийное здание. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мать пострадавшего мальчика ранее рассказала telegram-каналу «АЧН», что ее 10-летний сын залез в двухэтажный барак недалеко от дома и провалился со второго на первый этаж. Ребенок госпитализирован с переломами кисти и плеча. По ее данным, заброшенное здание не охраняется, попасть в него может любой.

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Прокуратура Копейска (Челябинская область) проверит обстоятельства, при которых подросток травмировался в заброшенном здании. Мальчик получил переломы, упав во второго на первый этаж из-за рухнувшего перекрытия. «Прокуратурой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по ограничению доступа посторонних лиц в аварийное здание. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Мать пострадавшего мальчика ранее рассказала telegram-каналу «АЧН», что ее 10-летний сын залез в двухэтажный барак недалеко от дома и провалился со второго на первый этаж. Ребенок госпитализирован с переломами кисти и плеча. По ее данным, заброшенное здание не охраняется, попасть в него может любой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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