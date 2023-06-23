В Пермском крае муж спас жену на пожаре

В Суксунском городском округе (Пермский край) муж спас жену на пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«Сообщение о пожаре в деревне Опалихино поступило 24 июня в 02 часа 34 минуты. До приезда пожарных мужчина разбудил супругу, после чего они самостоятельно вышли из дома через оконный проем», — уточнили в ведомстве.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар тушили 10 человек личного состава и 4 единицы техники. В посте указано, что огонь на площади 96 квадратных метров пожарные потушили в 02 часа 50 минут, погибших и пострадавших нет.
Ранее в двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона. Запрет действует на территории Чайковского и Куединского лесничеств с 23 по 27 июня.
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