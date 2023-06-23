23 июня 2023

В Пермском крае муж спас жену на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
В пермской деревне муж спас жену на пожаре Фото:

В Суксунском городском округе (Пермский край) муж спас жену на пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«Сообщение о пожаре в деревне Опалихино поступило 24 июня в 02 часа 34 минуты. До приезда пожарных мужчина разбудил супругу, после чего они самостоятельно вышли из дома через оконный проем», — уточнили в ведомстве.

По данным чрезвычайного ведомства, пожар тушили 10 человек личного состава и 4 единицы техники. В посте указано, что огонь на площади 96 квадратных метров пожарные потушили в 02 часа 50 минут, погибших и пострадавших нет.

Ранее в двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона. Запрет действует на территории Чайковского и Куединского лесничеств с 23 по 27 июня.

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В Суксунском городском округе (Пермский край) муж спас жену на пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о пожаре в деревне Опалихино поступило 24 июня в 02 часа 34 минуты. До приезда пожарных мужчина разбудил супругу, после чего они самостоятельно вышли из дома через оконный проем», — уточнили в ведомстве. По данным чрезвычайного ведомства, пожар тушили 10 человек личного состава и 4 единицы техники. В посте указано, что огонь на площади 96 квадратных метров пожарные потушили в 02 часа 50 минут, погибших и пострадавших нет. Ранее в двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона. Запрет действует на территории Чайковского и Куединского лесничеств с 23 по 27 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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