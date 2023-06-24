ЧВК «Вагнер» укрепила позиции в Ростове-на-Дону

Lenta.ru: ЧВК «Вагнер» разместила снайперов и операторов БПЛА в штабе ЮВО
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ЧВК «Вагнер» разместили снайперов в штабе ЮВО Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» разместила операторов беспилотников и снайперов на крыше штаба Южного центрального округа (ЮВО), захваченного в ходе вооруженного восстания основателя частной компании Евгения Пригожина. При этом, в СМИ пишут, что обстановка у штаба остается спокойной.

«На крыше появились операторы дронов, в окнах — снайперы, однако в целом обстановка у штаба остается спокойной», — передает корреспондент Lenta.ru. Уточняется, что в здание штаба ЮВО допустили людей, которых до этого просили покинуть район вокруг сооружения.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по тыловым позициям «Вагнера». В ведомстве эти заявления опровергли, заявив, что информация не соответствует действительности. Однако глава ЧВК сказал, что его компания уничтожит все, что встанет у него на пути. Позже стало известно, что бойцы военной компании вошли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб ЮВО. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по факте организации военного мятежа в стране.

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В Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» разместила операторов беспилотников и снайперов на крыше штаба Южного центрального округа (ЮВО), захваченного в ходе вооруженного восстания основателя частной компании Евгения Пригожина. При этом, в СМИ пишут, что обстановка у штаба остается спокойной. «На крыше появились операторы дронов, в окнах — снайперы, однако в целом обстановка у штаба остается спокойной», — передает корреспондент Lenta.ru. Уточняется, что в здание штаба ЮВО допустили людей, которых до этого просили покинуть район вокруг сооружения. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по тыловым позициям «Вагнера». В ведомстве эти заявления опровергли, заявив, что информация не соответствует действительности. Однако глава ЧВК сказал, что его компания уничтожит все, что встанет у него на пути. Позже стало известно, что бойцы военной компании вошли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб ЮВО. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по факте организации военного мятежа в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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