Жительницы Кургана подали в суд на УК из-за отказа проводить ремонт

Суд решил частично удовлетворить исковые требования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницы многоквартирного дома в Кургане обратились в суд с иском к управляющей компании (УК) «Новая Волна». Истцы просили УК провести ремонт в подъезде, но требования остались без ответа, говорится в материалах дела.

«Истцы обратились в суд с иском к ООО „Новая Волна“ о защите прав потребителей. Указали, что ответчик заключил договор управления многоквартирным домом, был обязан оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, но не делал этого. Истцы неоднократно обращались к ответчику с жалобами, но не получали на них ответа», — говорится в документе, опубликованном на сайте Курганского городского суда.

Женщины указали, что необходимо отремонтировать пол в коридорах первого и третьего этажей, установить лампы освещения в тамбуре подъезда и на лестничных площадках, закрыть электрощит на третьем этаже, покрасить подоконники и установить поручни на перила между первым и вторым этажами. Также истцы потребовали взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 13 000 рублей и штраф в размере 6 500 тысяч рублей.

Представитель ответчика не возразил против удовлетворения исковых требований, но попросил уменьшить сумму компенсации морального вреда. Одна из истцов не пришла в суд и попросила рассмотреть дело без ее участия. Суд решил обязать УК выполнить ремонт, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 7 000 рублей и 3 000 рублей в качестве штрафа.