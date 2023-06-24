24 июня 2023
23 июня 2023

Жители Тюмени делятся снимками и видео небесного явления. Фото, видео

Жители Тюмени в соцсетях публикуют фото и видео двойной радуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, радуга, отдых на природе, природа, летний пейзаж
Жители Тюмени опубликовали десятки снимков в соцсети Фото:

Жители Тюмени засняли двойную радугу вечером 24 июня. Фото и видео они поделились в соцсетях.

«Давайте немного отвлечемся. На радугу полюбуемся, которую сегодня можно было наблюдать в небе над Тюменью», — опубликовал фотографию с природным явлением паблик «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Хоть что-то хорошее за сегодня», — прокомментировал Антон Пат пост в группе «Нетипичная Тюмень».

Ранее URA.RU рассказало, что жители Тобольска (Тюменская область) запечатлели красную луну. Фото и видео они поделились в социальных сетях.

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Жители Тюмени засняли двойную радугу вечером 24 июня. Фото и видео они поделились в соцсетях. «Давайте немного отвлечемся. На радугу полюбуемся, которую сегодня можно было наблюдать в небе над Тюменью», — опубликовал фотографию с природным явлением паблик «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Хоть что-то хорошее за сегодня», — прокомментировал Антон Пат пост в группе «Нетипичная Тюмень». Ранее URA.RU рассказало, что жители Тобольска (Тюменская область) запечатлели красную луну. Фото и видео они поделились в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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