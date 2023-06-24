Жители Тюмени опубликовали десятки снимков в соцсети
Жители Тюмени засняли двойную радугу вечером 24 июня. Фото и видео они поделились в соцсетях.
«Давайте немного отвлечемся. На радугу полюбуемся, которую сегодня можно было наблюдать в небе над Тюменью», — опубликовал фотографию с природным явлением паблик «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи опубликовали десятки снимков в соцсети. «Хоть что-то хорошее за сегодня», — прокомментировал Антон Пат пост в группе «Нетипичная Тюмень».
Ранее URA.RU рассказало, что жители Тобольска (Тюменская область) запечатлели красную луну. Фото и видео они поделились в социальных сетях.
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