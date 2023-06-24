24 июня 2023
23 июня 2023

В Ноябрьске раскрыли подробности пожара в нежилом деревянном доме. Видео

В Ноябрьске сотрудники МЧС потушили деревянную постройку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Пожар в деревянном доме происходит уже второй раз за год Фото:

В Ноябрьске ночью на улице Изыскателей, 28 б потушили нежилой деревянный дом. Никто не пострадал. Об этом сообщили в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК».

«В ночь с субботы на воскресенье горел дом на улице Изыскателей, 28 б. Это двухэтажная „расселенка“. Вызов пожарным поступил 00:35, а уже в 01:11 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот год дом горел дважды. Первый пожар произошел 31 мая. На тот момент в «аварийке» еще жили три семьи. Ключи от новых квартир на улице Школьной, 13 людям вручили в тот же день.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске ночью на улице Изыскателей, 28 б потушили нежилой деревянный дом. Никто не пострадал. Об этом сообщили в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК». «В ночь с субботы на воскресенье горел дом на улице Изыскателей, 28 б. Это двухэтажная „расселенка“. Вызов пожарным поступил 00:35, а уже в 01:11 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что за этот год дом горел дважды. Первый пожар произошел 31 мая. На тот момент в «аварийке» еще жили три семьи. Ключи от новых квартир на улице Школьной, 13 людям вручили в тот же день. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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