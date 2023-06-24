В Ноябрьске сотрудники МЧС потушили деревянную постройку

Пожар в деревянном доме происходит уже второй раз за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске ночью на улице Изыскателей, 28 б потушили нежилой деревянный дом. Никто не пострадал. Об этом сообщили в telegram-канале «МИГ. НОЯБРЬСК».

«В ночь с субботы на воскресенье горел дом на улице Изыскателей, 28 б. Это двухэтажная „расселенка“. Вызов пожарным поступил 00:35, а уже в 01:11 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот год дом горел дважды. Первый пожар произошел 31 мая. На тот момент в «аварийке» еще жили три семьи. Ключи от новых квартир на улице Школьной, 13 людям вручили в тот же день.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске произошел пожар в деревянном доме по улице Изыскателей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.