Семья с ребенком из Кыштыма (Челябинская область) погибла в ДТП на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Авария случилась днем 24 июня.
«В результате ДТП погибла семья с ребенком из Кыштыма. Родственники просят о финансовой помощи», — сообщается в паблике «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте».
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 465-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель Opel не выдержал боковой интервал, разъезжаясь со встречной фурой, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. Водитель и пассажиры Lifan, в том числе ребенок, погибли.
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