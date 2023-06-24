Челябинская семья погибла в ДТП под Волгоградом. Фото

25 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Семья из Кыштыма погибла в аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья с ребенком из Кыштыма (Челябинская область) погибла в ДТП на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Авария случилась днем 24 июня. «В результате ДТП погибла семья с ребенком из Кыштыма. Родственники просят о финансовой помощи», — сообщается в паблике «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 465-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель Opel не выдержал боковой интервал, разъезжаясь со встречной фурой, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. Водитель и пассажиры Lifan, в том числе ребенок, погибли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Семья с ребенком из Кыштыма (Челябинская область) погибла в ДТП на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Авария случилась днем 24 июня. «В результате ДТП погибла семья с ребенком из Кыштыма. Родственники просят о финансовой помощи», — сообщается в паблике «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 465-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель Opel не выдержал боковой интервал, разъезжаясь со встречной фурой, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. Водитель и пассажиры Lifan, в том числе ребенок, погибли.