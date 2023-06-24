24 июня 2023
23 июня 2023

Челябинская семья погибла в ДТП под Волгоградом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, красный крест, медицина, скорая помощь
Семья из Кыштыма погибла в аварии Фото:

Семья с ребенком из Кыштыма (Челябинская область) погибла в ДТП на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Авария случилась днем 24 июня.

«В результате ДТП погибла семья с ребенком из Кыштыма. Родственники просят о финансовой помощи», — сообщается в паблике «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте».

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 465-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель Opel не выдержал боковой интервал, разъезжаясь со встречной фурой, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. Водитель и пассажиры Lifan, в том числе ребенок, погибли.

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Семья с ребенком из Кыштыма (Челябинская область) погибла в ДТП на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. Авария случилась днем 24 июня. «В результате ДТП погибла семья с ребенком из Кыштыма. Родственники просят о финансовой помощи», — сообщается в паблике «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 465-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель Opel не выдержал боковой интервал, разъезжаясь со встречной фурой, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. Водитель и пассажиры Lifan, в том числе ребенок, погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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