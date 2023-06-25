Baza: в Санкт-Петербурге погиб школьник после распития водки

Подруга школьника находится в реанимации Фото: Московец Илья © URA.RU

Двум подросткам стало плохо после выпитой водки. Об этом сообщает Baza. Девятиклассник умер, а его 14-летняя подруга находится в больнице в тяжелом состоянии. 16-летний парень купил алкоголь в магазине Санкт-Петербурга. Школьник отмечал день рождения.

«В Санкт-Петербурге школьник с подругой купили бутылку водки. Через несколько часов мальчик умер, а школьница попала в больницу в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал. Канал SHOT сообщает, что подруга парня смешала водку с наркотическими веществами.

Baza уточняет, что алкоголь подросток купил в местном магазине, чтобы отпраздновать день рождения. Врачи в больнице диагностировали у парня сердечный приступ. В настоящее время бутылку водки отправили на экспертизу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее telegram-канал SHOT сообщал, что в Тюмени три человека насмерть отравились водкой без акцизных марок. В начале года от суррогатной водки под видом брендов «Родники Сибири» и «Царская охота» погибли 27 человек. URA.RU писало, как определить у себя алкогольное отравление. Основными симптомами указывается тошнота, рвота, боли в животе и мучительная головная боль.



URA.RU направило запрос в ГУ МВД полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответ ожидается.