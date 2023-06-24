24 июня 2023
23 июня 2023

В Тюменской области из торгового центра эвакуировали людей. Фото

В Тюменская область эвакуировали посетителей торгового центра «Евразия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень
Полиции сообщили о подозрительном предмете в ТЦ Фото:

В Тобольске (Тюменская область) эвакуировали посетителей торгового центра «Евразия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сообщили, что в одном из торговых центров, возможно, находится подозрительный предмет», — прокомментировали в ведомстве журналистам 72.RU.

По словам ведомства, после проведенных мероприятий сотрудниками полиции предметов, которые представляют опасность не было обнаружено. Теперь ТЦ работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени были эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Администраторы торгового центра сообщили о том, что это была тренировочная эвакуация.

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В Тобольске (Тюменская область) эвакуировали посетителей торгового центра «Евразия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сообщили, что в одном из торговых центров, возможно, находится подозрительный предмет», — прокомментировали в ведомстве журналистам 72.RU. По словам ведомства, после проведенных мероприятий сотрудниками полиции предметов, которые представляют опасность не было обнаружено. Теперь ТЦ работает в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени были эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Администраторы торгового центра сообщили о том, что это была тренировочная эвакуация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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