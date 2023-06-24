В Тобольске (Тюменская область) эвакуировали посетителей торгового центра «Евразия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сообщили, что в одном из торговых центров, возможно, находится подозрительный предмет», — прокомментировали в ведомстве журналистам 72.RU.
По словам ведомства, после проведенных мероприятий сотрудниками полиции предметов, которые представляют опасность не было обнаружено. Теперь ТЦ работает в штатном режиме.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени были эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Администраторы торгового центра сообщили о том, что это была тренировочная эвакуация.
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