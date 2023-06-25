Офицера Виктора Микулина избили в ресторанеФото: Официальный сайт президента Украины
Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин со своими подчиненными избили генерала СБУ Виктора Микулина из-за замечания, которое офицер сделал им в ресторане. Как сообщает украинское издание, разведчики были пьяны.
«Андрей Панарин со своими подчиненными во время отдыха в ресторане выпивали и вели себя громко, тогда им сделал замечание Микулин, который проводил встречу с помощником депутата. Но те не стали его слушать и начали избивать мужчину», — пишет «Страна.ua» в Telegram. По данным издания, это произошло в пятницу, 23 июня, в Ужгороде Закарпатской области.
После этого Микулина вывезли в лес, где еще раз избили и отобрали телефон. Контрразведчиков задержали, они находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин со своими подчиненными избили генерала СБУ Виктора Микулина из-за замечания, которое офицер сделал им в ресторане. Как сообщает украинское издание, разведчики были пьяны. «Андрей Панарин со своими подчиненными во время отдыха в ресторане выпивали и вели себя громко, тогда им сделал замечание Микулин, который проводил встречу с помощником депутата. Но те не стали его слушать и начали избивать мужчину», — пишет «Страна.ua» в Telegram. По данным издания, это произошло в пятницу, 23 июня, в Ужгороде Закарпатской области. После этого Микулина вывезли в лес, где еще раз избили и отобрали телефон. Контрразведчиков задержали, они находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.