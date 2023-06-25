«Страна.ua»: на Украине пьяные разведчики избили генерала СБУ. Фото

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Офицера Виктора Микулина избили в ресторане Фото:

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин со своими подчиненными избили генерала СБУ Виктора Микулина из-за замечания, которое офицер сделал им в ресторане. Как сообщает украинское издание, разведчики были пьяны.

«Андрей Панарин со своими подчиненными во время отдыха в ресторане выпивали и вели себя громко, тогда им сделал замечание Микулин, который проводил встречу с помощником депутата. Но те не стали его слушать и начали избивать мужчину», — пишет «Страна.ua» в Telegram. По данным издания, это произошло в пятницу, 23 июня, в Ужгороде Закарпатской области.

После этого Микулина вывезли в лес, где еще раз избили и отобрали телефон. Контрразведчиков задержали, они находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Избитый офицер Микулин
Избитый офицер Микулин
Фото:

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Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин со своими подчиненными избили генерала СБУ Виктора Микулина из-за замечания, которое офицер сделал им в ресторане. Как сообщает украинское издание, разведчики были пьяны. «Андрей Панарин со своими подчиненными во время отдыха в ресторане выпивали и вели себя громко, тогда им сделал замечание Микулин, который проводил встречу с помощником депутата. Но те не стали его слушать и начали избивать мужчину», — пишет «Страна.ua» в Telegram. По данным издания, это произошло в пятницу, 23 июня, в Ужгороде Закарпатской области. После этого Микулина вывезли в лес, где еще раз избили и отобрали телефон. Контрразведчиков задержали, они находятся в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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