25 июня 2023
24 июня 2023

В военном городке Челябинска реконструируют бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициативной группе назначат дату собрания Фото:

В военном городке Челябинска произведут реконструкцию бассейна. Собрание инициаторов предложено провести 21 июля, говорится в повестке заседания Челябинской городской думы.

«Назначить собрание граждан в Челябинске в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта „Капитальный ремонт бассейна“ на 21 июля в 17:30, инициатор Воложанина Анастасия. Оповестить граждан о дате, времени и месте проведения собрания не позднее чем за три календарных дня», — говорится в пояснительной записке к заседанию гордумы.

Собрание пройдет по адресу: Челябинск, военный городок 11, строение 3 заочным способом. Проект решения депутатов гордумы планируется утвердить на заседании, которое пройдет 27 июня.

Ранее стало известно, что в Челябинске на завершающей стадии реконструкции находятся сразу несколько бассейнов. Так, сейчас ведутся работы на объекте «Электрометаллург», а в бассейне «Строитель» в начале года открыта вторая чаша.

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В военном городке Челябинска произведут реконструкцию бассейна. Собрание инициаторов предложено провести 21 июля, говорится в повестке заседания Челябинской городской думы. «Назначить собрание граждан в Челябинске в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта „Капитальный ремонт бассейна“ на 21 июля в 17:30, инициатор Воложанина Анастасия. Оповестить граждан о дате, времени и месте проведения собрания не позднее чем за три календарных дня», — говорится в пояснительной записке к заседанию гордумы. Собрание пройдет по адресу: Челябинск, военный городок 11, строение 3 заочным способом. Проект решения депутатов гордумы планируется утвердить на заседании, которое пройдет 27 июня. Ранее стало известно, что в Челябинске на завершающей стадии реконструкции находятся сразу несколько бассейнов. Так, сейчас ведутся работы на объекте «Электрометаллург», а в бассейне «Строитель» в начале года открыта вторая чаша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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