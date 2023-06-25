В военном городке Челябинска реконструируют бассейн

Инициативной группе назначат дату собрания Фото: Размик Закарян © URA.RU

В военном городке Челябинска произведут реконструкцию бассейна. Собрание инициаторов предложено провести 21 июля, говорится в повестке заседания Челябинской городской думы.

«Назначить собрание граждан в Челябинске в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта „Капитальный ремонт бассейна“ на 21 июля в 17:30, инициатор Воложанина Анастасия. Оповестить граждан о дате, времени и месте проведения собрания не позднее чем за три календарных дня», — говорится в пояснительной записке к заседанию гордумы.

Собрание пройдет по адресу: Челябинск, военный городок 11, строение 3 заочным способом. Проект решения депутатов гордумы планируется утвердить на заседании, которое пройдет 27 июня.

Ранее стало известно, что в Челябинске на завершающей стадии реконструкции находятся сразу несколько бассейнов. Так, сейчас ведутся работы на объекте «Электрометаллург», а в бассейне «Строитель» в начале года открыта вторая чаша.