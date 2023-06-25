25 июня 2023
24 июня 2023

Пермячка через суд оспорила у властей право на наследство

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде администрация не представила никаких возражений Фото:

Жительница Березников (Пермский край) обратилась в суд с иском к администрации города, чтобы вернуть квартиру, которая была положена ей по наследству от умершей родственницы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«Признать за истцом в порядке наследования после смерти родственницы право собственности на квартиру», — говорится в решении. Представители администрации никаких возражений не предоставили.

После того как родственница пермячки скончалась, квартира, согласно завещанию, должна была перейти истцу. Однако женщина пропустила срок обращения к нотариусу, в связи с чем право на жилье она не получила. Однако истец фактически приняла квартиру, так как жила в ней и следила за сохранностью имущества, поэтому суд удовлетворил иск.

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Жительница Березников (Пермский край) обратилась в суд с иском к администрации города, чтобы вернуть квартиру, которая была положена ей по наследству от умершей родственницы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Признать за истцом в порядке наследования после смерти родственницы право собственности на квартиру», — говорится в решении. Представители администрации никаких возражений не предоставили. После того как родственница пермячки скончалась, квартира, согласно завещанию, должна была перейти истцу. Однако женщина пропустила срок обращения к нотариусу, в связи с чем право на жилье она не получила. Однако истец фактически приняла квартиру, так как жила в ней и следила за сохранностью имущества, поэтому суд удовлетворил иск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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