Пермячка через суд оспорила у властей право на наследство

26 июня 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

В суде администрация не представила никаких возражений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) обратилась в суд с иском к администрации города, чтобы вернуть квартиру, которая была положена ей по наследству от умершей родственницы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Признать за истцом в порядке наследования после смерти родственницы право собственности на квартиру», — говорится в решении. Представители администрации никаких возражений не предоставили. После того как родственница пермячки скончалась, квартира, согласно завещанию, должна была перейти истцу. Однако женщина пропустила срок обращения к нотариусу, в связи с чем право на жилье она не получила. Однако истец фактически приняла квартиру, так как жила в ней и следила за сохранностью имущества, поэтому суд удовлетворил иск.

Жительница Березников (Пермский край) обратилась в суд с иском к администрации города, чтобы вернуть квартиру, которая была положена ей по наследству от умершей родственницы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Признать за истцом в порядке наследования после смерти родственницы право собственности на квартиру», — говорится в решении. Представители администрации никаких возражений не предоставили. После того как родственница пермячки скончалась, квартира, согласно завещанию, должна была перейти истцу. Однако женщина пропустила срок обращения к нотариусу, в связи с чем право на жилье она не получила. Однако истец фактически приняла квартиру, так как жила в ней и следила за сохранностью имущества, поэтому суд удовлетворил иск.