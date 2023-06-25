В Тюмени агрессивная уборщица в Гилевской роще не пустила отдыхающих в туалет. Видео

26 июня 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Отдыхающих Гилевской рощи не пускают в туалет в часы его работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском парке отдыха Гилевская роща посетители не смогли попасть в общественный туалет в часы его работы: горожан не пустила уборщица. Видео инцидента очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отказала посетителям в услугах, так как начала убирать туалеты раньше их закрытия. «Были вчера в Гилевской роще, там туалеты стоят с 8:00 до 23:00. Время 21:50 где-то. Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает бумагу», — написал тюменец Варужан Амбарян в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, уборщица перекрывает посетителям доступ к кабинкам. Женщина разговаривает на повышенных тонах и заявляет, что не пустит желающих в туалет, так как ей пора делать уборку. В комментариях агрессивную сотрудницу узнали несколько тюменцев. По словам пользователей, она не в первый раз устраивает конфликт. Так, ранее уборщица не пускала в одну из кабинок женщин, настаивая, что это мужской туалет. В другой ситуации — нецензурно ругала посетителей за то, что они моют руки. В МКУ «ЛесПаркХоз», отвечающем за инфраструктуру парка, получить оперативный комментарий не удалось. Как пояснили журналисту, пообщаться по ситуации можно только с начальником одного из отделов — Александром Шевченко, однако на момент звонка он был на выезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском парке отдыха Гилевская роща посетители не смогли попасть в общественный туалет в часы его работы: горожан не пустила уборщица. Видео инцидента очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отказала посетителям в услугах, так как начала убирать туалеты раньше их закрытия. «Были вчера в Гилевской роще, там туалеты стоят с 8:00 до 23:00. Время 21:50 где-то. Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает бумагу», — написал тюменец Варужан Амбарян в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, уборщица перекрывает посетителям доступ к кабинкам. Женщина разговаривает на повышенных тонах и заявляет, что не пустит желающих в туалет, так как ей пора делать уборку. В комментариях агрессивную сотрудницу узнали несколько тюменцев. По словам пользователей, она не в первый раз устраивает конфликт. Так, ранее уборщица не пускала в одну из кабинок женщин, настаивая, что это мужской туалет. В другой ситуации — нецензурно ругала посетителей за то, что они моют руки. В МКУ «ЛесПаркХоз», отвечающем за инфраструктуру парка, получить оперативный комментарий не удалось. Как пояснили журналисту, пообщаться по ситуации можно только с начальником одного из отделов — Александром Шевченко, однако на момент звонка он был на выезде.