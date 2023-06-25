25 июня 2023
24 июня 2023

В Тюмени агрессивная уборщица в Гилевской роще не пустила отдыхающих в туалет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, беседка, отдых на природе, отдых в лесу, отдых в парке, отдых, гилевская роща
Отдыхающих Гилевской рощи не пускают в туалет в часы его работы Фото:

В тюменском парке отдыха Гилевская роща посетители не смогли попасть в общественный туалет в часы его работы: горожан не пустила уборщица. Видео инцидента очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отказала посетителям в услугах, так как начала убирать туалеты раньше их закрытия.

«Были вчера в Гилевской роще, там туалеты стоят с 8:00 до 23:00. Время 21:50 где-то. Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает бумагу», — написал тюменец Варужан Амбарян в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к посту, уборщица перекрывает посетителям доступ к кабинкам. Женщина разговаривает на повышенных тонах и заявляет, что не пустит желающих в туалет, так как ей пора делать уборку.

В комментариях агрессивную сотрудницу узнали несколько тюменцев. По словам пользователей, она не в первый раз устраивает конфликт. Так, ранее уборщица не пускала в одну из кабинок женщин, настаивая, что это мужской туалет. В другой ситуации — нецензурно ругала посетителей за то, что они моют руки.

В МКУ «ЛесПаркХоз», отвечающем за инфраструктуру парка, получить оперативный комментарий не удалось. Как пояснили журналисту, пообщаться по ситуации можно только с начальником одного из отделов — Александром Шевченко, однако на момент звонка он был на выезде.

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В тюменском парке отдыха Гилевская роща посетители не смогли попасть в общественный туалет в часы его работы: горожан не пустила уборщица. Видео инцидента очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отказала посетителям в услугах, так как начала убирать туалеты раньше их закрытия. «Были вчера в Гилевской роще, там туалеты стоят с 8:00 до 23:00. Время 21:50 где-то. Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает бумагу», — написал тюменец Варужан Амбарян в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, уборщица перекрывает посетителям доступ к кабинкам. Женщина разговаривает на повышенных тонах и заявляет, что не пустит желающих в туалет, так как ей пора делать уборку. В комментариях агрессивную сотрудницу узнали несколько тюменцев. По словам пользователей, она не в первый раз устраивает конфликт. Так, ранее уборщица не пускала в одну из кабинок женщин, настаивая, что это мужской туалет. В другой ситуации — нецензурно ругала посетителей за то, что они моют руки. В МКУ «ЛесПаркХоз», отвечающем за инфраструктуру парка, получить оперативный комментарий не удалось. Как пояснили журналисту, пообщаться по ситуации можно только с начальником одного из отделов — Александром Шевченко, однако на момент звонка он был на выезде.
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