В Подмосковье отремонтируют тропу к могиле основателя Екатеринбурга

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Виды Екатеринбурга, православный крест, татищев и де геннин
В 1723 году Георг Вильгельм де Геннин вместе с Василием Татищевым начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга Фото:

В Солнечногорске (Московская область) обустроят тропу к могиле Василия Татищева — одного из основателей Екатеринбурга. Она пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово, сообщает администрация городского округа Солнечногорск в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«Тропа пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово. Детали обустройства обсудили в ходе выездного совещания, которое провели на месте памятного места. Планируется, что экотропа станет еще одним популярным туристским маршрутом», — говорится в сообщении властей.

Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723 году он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.

К могиле Василия Татищева сделают тропу
К могиле Василия Татищева сделают тропу
Фото:
Власти обустроят пешеходную дорожку к могиле основателя Екатеринбурга
Власти обустроят пешеходную дорожку к могиле основателя Екатеринбурга
Фото:

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В Солнечногорске (Московская область) обустроят тропу к могиле Василия Татищева — одного из основателей Екатеринбурга. Она пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово, сообщает администрация городского округа Солнечногорск в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Тропа пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово. Детали обустройства обсудили в ходе выездного совещания, которое провели на месте памятного места. Планируется, что экотропа станет еще одним популярным туристским маршрутом», — говорится в сообщении властей. Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723 году он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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