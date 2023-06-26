В Подмосковье отремонтируют тропу к могиле основателя Екатеринбурга

26 июня 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В 1723 году Георг Вильгельм де Геннин вместе с Василием Татищевым начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU В Солнечногорске (Московская область) обустроят тропу к могиле Василия Татищева — одного из основателей Екатеринбурга. Она пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово, сообщает администрация городского округа Солнечногорск в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Тропа пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово. Детали обустройства обсудили в ходе выездного совещания, которое провели на месте памятного места. Планируется, что экотропа станет еще одним популярным туристским маршрутом», — говорится в сообщении властей. Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723 году он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга. К могиле Василия Татищева сделают тропу Фото: администрация городского округа Солнечногорск Власти обустроят пешеходную дорожку к могиле основателя Екатеринбурга Фото: администрация городского округа Солнечногорск

В Солнечногорске (Московская область) обустроят тропу к могиле Василия Татищева — одного из основателей Екатеринбурга. Она пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово, сообщает администрация городского округа Солнечногорск в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Тропа пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово. Детали обустройства обсудили в ходе выездного совещания, которое провели на месте памятного места. Планируется, что экотропа станет еще одним популярным туристским маршрутом», — говорится в сообщении властей. Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723 году он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.