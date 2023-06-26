В Подмосковье сняли все ограничения, введенные из-за режима КТО

26 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Воробьев отменил все ограничения в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все ограничения, которые были введены в Московской области из-за режима контртеррористической операции (КТО), сняты. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области о введении отдельных ограничений в Московской области, связанных с контртеррористической операцией», — говорится в документе. Режим КТО был введен 24 июня из-за военного мятежа в России, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин. Военный мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Он обвинил Минобороны России в якобы нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. В Подмосковье, Москве и нескольких других регионах страны был введен режим КТО. Ранее его отменили в Москве и Воронежской области.

Все ограничения, которые были введены в Московской области из-за режима контртеррористической операции (КТО), сняты. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области о введении отдельных ограничений в Московской области, связанных с контртеррористической операцией», — говорится в документе. Режим КТО был введен 24 июня из-за военного мятежа в России, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин. Военный мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Он обвинил Минобороны России в якобы нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. В Подмосковье, Москве и нескольких других регионах страны был введен режим КТО. Ранее его отменили в Москве и Воронежской области.