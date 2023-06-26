В Подмосковье сняли все ограничения, введенные из-за режима КТО

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, воробьев андрей
Воробьев отменил все ограничения в Подмосковье Фото:

Все ограничения, которые были введены в Московской области из-за режима контртеррористической операции (КТО), сняты. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

«Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области о введении отдельных ограничений в Московской области, связанных с контртеррористической операцией», — говорится в документе. Режим КТО был введен 24 июня из-за военного мятежа в России, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин.

Военный мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Он обвинил Минобороны России в якобы нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. В Подмосковье, Москве и нескольких других регионах страны был введен режим КТО. Ранее его отменили в Москве и Воронежской области.

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Все ограничения, которые были введены в Московской области из-за режима контртеррористической операции (КТО), сняты. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области о введении отдельных ограничений в Московской области, связанных с контртеррористической операцией», — говорится в документе. Режим КТО был введен 24 июня из-за военного мятежа в России, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин. Военный мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Он обвинил Минобороны России в якобы нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. В Подмосковье, Москве и нескольких других регионах страны был введен режим КТО. Ранее его отменили в Москве и Воронежской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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