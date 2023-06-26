В центре Екатеринбурга продают трехэтажный ночной клуб. Скрин

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Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
В центре Екатеринбурга продают ночной клуб за 7 млн рублей Фото:

В центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 млн рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. Информация об этом появилась на сайте Avito.

Ночной клуб включает в себя лаунж-зону с кальянами, караоке-зал, барную зону и танцпол. «К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели стоимостью более 6 млн рублей», — пишет владелец. Площадь помещения — 450 квадратных метров.

По словам продавца, ежемесячный оборот у ночного клуба составляет 2 млн рублей, а чистая прибыль — 400 тысяч рублей. Заведение работает около пяти лет.

Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией к владельцу помещения. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу транспортную компанию с пятью самосвалами за 7,5 млн рублей. За первые три месяца 2023 года оборот компании составил более 40 млн рублей.

В Екатеринбурге продают трехэтажный ночной клуб
В Екатеринбурге продают трехэтажный ночной клуб

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В центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 млн рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. Информация об этом появилась на сайте Avito. Ночной клуб включает в себя лаунж-зону с кальянами, караоке-зал, барную зону и танцпол. «К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели стоимостью более 6 млн рублей», — пишет владелец. Площадь помещения — 450 квадратных метров. По словам продавца, ежемесячный оборот у ночного клуба составляет 2 млн рублей, а чистая прибыль — 400 тысяч рублей. Заведение работает около пяти лет. Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией к владельцу помещения. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу транспортную компанию с пятью самосвалами за 7,5 млн рублей. За первые три месяца 2023 года оборот компании составил более 40 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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