В центре Екатеринбурга продают ночной клуб за 7 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 млн рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. Информация об этом появилась на сайте Avito.

Ночной клуб включает в себя лаунж-зону с кальянами, караоке-зал, барную зону и танцпол. «К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели стоимостью более 6 млн рублей», — пишет владелец. Площадь помещения — 450 квадратных метров.

По словам продавца, ежемесячный оборот у ночного клуба составляет 2 млн рублей, а чистая прибыль — 400 тысяч рублей. Заведение работает около пяти лет.

Корреспондент URA.RU обратился за подробной информацией к владельцу помещения. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу транспортную компанию с пятью самосвалами за 7,5 млн рублей. За первые три месяца 2023 года оборот компании составил более 40 млн рублей.