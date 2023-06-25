25 июня 2023
24 июня 2023

Жителей ЯНАО ожидает пасмурная и дождливая неделя

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Дождь. Тюмень , зонт, непогода, дождь, человек с зонтом, дождь в городе
На Ямале всю неделю будет идти дождь Фото:

Жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) ожидает преимущественно пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха достигнет максимум 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo.

«В Салехарде все неделю будет идти небольшой дождь. Осадков не ожидается только в пятницу. Самая теплая погода будет в субботу и воскресенье, — 16 градусов. В остальные дни 10—13 градусов», — сказано в прогнозе.

В Новом Уренгое с 26 по 30 июня будет пасмурно и дождливо. Солнце начнет появляться только в субботу и воскресенье — самые теплые дни недели. В выходные температура составит 18—23 градуса. Всю неделю будет примерно 15 градусов тепла. К концу недели появится ветер. Ожидается 10—12 метров в секунду.

В Ноябрьске в начале недели будет облачно и без осадков. Дождливые дни ожидаются с четверга. Самая высокая температура, 19—20 градусов, будет во вторник и воскресенье. В четверг порывы ветра достигнут максимум 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Ямале будут теплые выходные. Синоптики обещали жителям региона, что воздух прогреется до 14 градусов.

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Жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) ожидает преимущественно пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха достигнет максимум 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo. «В Салехарде все неделю будет идти небольшой дождь. Осадков не ожидается только в пятницу. Самая теплая погода будет в субботу и воскресенье, — 16 градусов. В остальные дни 10—13 градусов», — сказано в прогнозе. В Новом Уренгое с 26 по 30 июня будет пасмурно и дождливо. Солнце начнет появляться только в субботу и воскресенье — самые теплые дни недели. В выходные температура составит 18—23 градуса. Всю неделю будет примерно 15 градусов тепла. К концу недели появится ветер. Ожидается 10—12 метров в секунду. В Ноябрьске в начале недели будет облачно и без осадков. Дождливые дни ожидаются с четверга. Самая высокая температура, 19—20 градусов, будет во вторник и воскресенье. В четверг порывы ветра достигнут максимум 11 метров в секунду. Ранее сообщалось, что на Ямале будут теплые выходные. Синоптики обещали жителям региона, что воздух прогреется до 14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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