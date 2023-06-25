В Челябинске без горячей воды останутся больше тысячи домов

В Челябинске 4 июля стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся все районы города, кроме Металлургического и Центрального, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске 4 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов», — сообщили в пресс-службе.
Продлятся гидравлические испытания до 18 июля. При их проведении возможны прорывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. По этой причине жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных утечках в диспетчерские службы.
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