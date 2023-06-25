В Челябинске без горячей воды останутся больше тысячи домов

26 июня 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Третий этап опрессовок в Челябинске пройдет с 4 по 18 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 4 июля стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся все районы города, кроме Металлургического и Центрального, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске 4 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов», — сообщили в пресс-службе. Продлятся гидравлические испытания до 18 июля. При их проведении возможны прорывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. По этой причине жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных утечках в диспетчерские службы.

В Челябинске 4 июля стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся все районы города, кроме Металлургического и Центрального, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске 4 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов», — сообщили в пресс-службе. Продлятся гидравлические испытания до 18 июля. При их проведении возможны прорывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. По этой причине жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных утечках в диспетчерские службы.