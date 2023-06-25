25 июня 2023

В Челябинске без горячей воды останутся больше тысячи домов

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Губернатор Куйвашев в Сухом Логу. Место аварии на водоводе, штаб ЧС, кран, рука, вода, смеситель, водоснабжение
Третий этап опрессовок в Челябинске пройдет с 4 по 18 июля Фото:

В Челябинске 4 июля стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся все районы города, кроме Металлургического и Центрального, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске 4 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов», — сообщили в пресс-службе.

Продлятся гидравлические испытания до 18 июля. При их проведении возможны прорывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. По этой причине жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных утечках в диспетчерские службы.

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В Челябинске 4 июля стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся все районы города, кроме Металлургического и Центрального, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске 4 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов», — сообщили в пресс-службе. Продлятся гидравлические испытания до 18 июля. При их проведении возможны прорывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. По этой причине жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных утечках в диспетчерские службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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