25 июня 2023

Жительница Озерска отдала мошенникам 3 млн рублей

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Мошенники вынудили женщину перевести личные и кредитные средства на «безопасный счет» Фото:

В Озерске Челябинской область медработница «под гипнозом» перевела лже-сотрудникам банка около 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«За пять дней 56-летняя медработница перевела телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банка, около 3 млн рублей. Женщина призналась, что знала о мошеннической схеме с переводом средств на „безопасный счет“ из СМИ, но действовала будто под гипнозом», — уточнили в пресс-службе.

Женщина отдала мошенникам 450 тысяч рублей из наследства от матери, кредитную сумму свыше 1 млн рублей и 1,5 млн рублей, вырученные от продажи автомобиля. В УМВД по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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В Озерске Челябинской область медработница «под гипнозом» перевела лже-сотрудникам банка около 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За пять дней 56-летняя медработница перевела телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками банка, около 3 млн рублей. Женщина призналась, что знала о мошеннической схеме с переводом средств на „безопасный счет“ из СМИ, но действовала будто под гипнозом», — уточнили в пресс-службе. Женщина отдала мошенникам 450 тысяч рублей из наследства от матери, кредитную сумму свыше 1 млн рублей и 1,5 млн рублей, вырученные от продажи автомобиля. В УМВД по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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