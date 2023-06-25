25 июня 2023

Курганец бросил погибшего в ДТП лося в лесу и получил предостережение

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Лося, сбитого на трассе, просто бросили в лесу (архивное фото) Фото:

В Шадринском муниципальном округе Курганской области директор общества по организации охоты и отстрела диких животных неправильно утилизировал сбитого лося. За это мужчине объявлено предостережение, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ведомство поступили материалы проверки МВД России „Шадринский“ о нарушении ветеринарных правил и требований утилизации биологических отходов (трупа лося) директором ООО», — указано на сайте надзорного ведомства. В мае 2023 года курганец обратился в дежурную часть и сообщил, что обнаружил труп животного (лося) в лесном массиве вблизи деревни Завьялова Шадринского округа. Животное погибло в ДТП. Директор организации приехал на место происшествия вместе с сотрудниками ДПС и вывез труп животного в лес, вместо того чтобы утилизировать тушу. По его словам, утилизировать лося по правилам не удалось из-за того, что ветеринарная служба не работала в праздничные дни. Туша погибшего животного лежала в лесу до конца мая. Она сильно разложилась, и теперь захоранивать останки придется на месте. Управления Россельхознадзора за нарушение ветеринарных правил объявило директору организации предостережение.

Ранее URA.RU писало, что курганец должен выплатить деньги за убийство лося. Ему назначили штраф в 160 тысяч рублей за незаконную охоту.

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В Шадринском муниципальном округе Курганской области директор общества по организации охоты и отстрела диких животных неправильно утилизировал сбитого лося. За это мужчине объявлено предостережение, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В ведомство поступили материалы проверки МВД России „Шадринский“ о нарушении ветеринарных правил и требований утилизации биологических отходов (трупа лося) директором ООО», — указано на сайте надзорного ведомства. В мае 2023 года курганец обратился в дежурную часть и сообщил, что обнаружил труп животного (лося) в лесном массиве вблизи деревни Завьялова Шадринского округа. Животное погибло в ДТП. Директор организации приехал на место происшествия вместе с сотрудниками ДПС и вывез труп животного в лес, вместо того чтобы утилизировать тушу. По его словам, утилизировать лося по правилам не удалось из-за того, что ветеринарная служба не работала в праздничные дни. Туша погибшего животного лежала в лесу до конца мая. Она сильно разложилась, и теперь захоранивать останки придется на месте. Управления Россельхознадзора за нарушение ветеринарных правил объявило директору организации предостережение. Ранее URA.RU писало, что курганец должен выплатить деньги за убийство лося. Ему назначили штраф в 160 тысяч рублей за незаконную охоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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