Курганец бросил погибшего в ДТП лося в лесу и получил предостережение

Лося, сбитого на трассе, просто бросили в лесу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринском муниципальном округе Курганской области директор общества по организации охоты и отстрела диких животных неправильно утилизировал сбитого лося. За это мужчине объявлено предостережение, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ведомство поступили материалы проверки МВД России „Шадринский“ о нарушении ветеринарных правил и требований утилизации биологических отходов (трупа лося) директором ООО», — указано на сайте надзорного ведомства. В мае 2023 года курганец обратился в дежурную часть и сообщил, что обнаружил труп животного (лося) в лесном массиве вблизи деревни Завьялова Шадринского округа. Животное погибло в ДТП. Директор организации приехал на место происшествия вместе с сотрудниками ДПС и вывез труп животного в лес, вместо того чтобы утилизировать тушу. По его словам, утилизировать лося по правилам не удалось из-за того, что ветеринарная служба не работала в праздничные дни. Туша погибшего животного лежала в лесу до конца мая. Она сильно разложилась, и теперь захоранивать останки придется на месте. Управления Россельхознадзора за нарушение ветеринарных правил объявило директору организации предостережение.

Ранее URA.RU писало, что курганец должен выплатить деньги за убийство лося. Ему назначили штраф в 160 тысяч рублей за незаконную охоту.