В Свердловской области выросло число подростков-наркоманов

Среди наркоманов стало много несовершеннолетних Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Среди наркозависимых в Свердловской области стало больше несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

«Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25—29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через интернет. Дети у нас сегодня — это 100% пользователи интернета, соцсетей. Поэтому задача у наркобизнеса — вовлечь их, а наша задача — сделать так, чтобы они не вовлекались», — сказал Забродин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в регионе.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области станет больше наркоманов. Наркорынок предлагает все новые и новые психоактивные вещества, что приведет к росту числа лиц, потребляющих данные вещества.