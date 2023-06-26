В Свердловской области выросло число подростков-наркоманов

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Уралмашевский соцопрос на тему реакции Ройзмана на дело Кинева. Екатеринбург, наркоман, безысходность, беспризорник, укурок, токсикоман
Среди наркоманов стало много несовершеннолетних Фото:

Среди наркозависимых в Свердловской области стало больше несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

«Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25—29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через интернет. Дети у нас сегодня — это 100% пользователи интернета, соцсетей. Поэтому задача у наркобизнеса — вовлечь их, а наша задача — сделать так, чтобы они не вовлекались», — сказал Забродин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в регионе.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области станет больше наркоманов. Наркорынок предлагает все новые и новые психоактивные вещества, что приведет к росту числа лиц, потребляющих данные вещества.

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Среди наркозависимых в Свердловской области стало больше несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. «Очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25—29 лет, то сегодня имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через интернет. Дети у нас сегодня — это 100% пользователи интернета, соцсетей. Поэтому задача у наркобизнеса — вовлечь их, а наша задача — сделать так, чтобы они не вовлекались», — сказал Забродин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в регионе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области станет больше наркоманов. Наркорынок предлагает все новые и новые психоактивные вещества, что приведет к росту числа лиц, потребляющих данные вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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