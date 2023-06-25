Приставы распилили дверь бани, которую отсудила у бизнесмена мэрия Перми

В Пушкинской бане в центре Перми сегодня, 26 июня, работают судебные приставы. Чтобы проникнуть в помещение бухгалтерии заведения, которое ранее по решению суда вернулось мэрии, пришлось распилить дверь. Как пояснили в администрации города, бывший арендатор добровольно отказался пустить чиновников.
«В Пушкинской бане приставы распилили дверь бухгалтерии. Глава департамента имущественных отношений городской администрации Александр Хаткевич объяснил, что это вынужденная мера: арендатор не предоставил доступ в помещения», — сообщает 59.ru.
Как ранее рассказывало URA.RU, 17-й арбитражный апелляционный суд постановил вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. С иском мэрия обратилась из-за за неуплаты арендатором коммунальных услуг — долг составил более 500 млн рублей. Власти планируют продолжать оказывать банные услуги пермякам.
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