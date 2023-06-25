25 июня 2023
24 июня 2023

Жену убитого депутата Думы ХМАО подключили к ИВЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, медицина, медтехника, апарат искуственной вентиляции легких, анастезия, ивл, монитор анастезиолога
У женщины наблюдается положительная динамика Фото:

Жену убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина находится в коме, но у нее положительная динамика.

«Жена Колодича все еще находится в коме и не приходит в сознание. Медики фиксируют улучшение определенных показателей. Ирина находится на аппарате ИВЛ», — сообщил источник РЕН ТВ.

Как сообщил корреспонденту URA.RU источник в окружении семьи Колодича, последнее время медики фиксировали у женщины стабильно тяжелое состояние. «Неделю назад состояние было тяжелое. Но она приходила в сознание. Как у нее сейчас дела, сказать не могу», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в Московский клинический центр Коммунарка, куда женщину доставили после покушения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По версии силовиков, на него и его супругу напал работник, который помогал народному избраннику следить за домом.

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Жену убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина находится в коме, но у нее положительная динамика. «Жена Колодича все еще находится в коме и не приходит в сознание. Медики фиксируют улучшение определенных показателей. Ирина находится на аппарате ИВЛ», — сообщил источник РЕН ТВ. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник в окружении семьи Колодича, последнее время медики фиксировали у женщины стабильно тяжелое состояние. «Неделю назад состояние было тяжелое. Но она приходила в сознание. Как у нее сейчас дела, сказать не могу», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в Московский клинический центр Коммунарка, куда женщину доставили после покушения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По версии силовиков, на него и его супругу напал работник, который помогал народному избраннику следить за домом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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