25 июня 2023

В Челябинске проверят закупки регоператора по капремонтам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
Проверку УФАС организовало по жалобе в прокуратуру области Фото:

УФАС в Челябинске проверит закупки регоператора по капремонту. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, проверки проводятся по поручению областной прокуратуры.

«Антимонопольная служба провела внеплановые проверки в отношении регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах и 12 хозяйствующих субъектов, участников закупок. Проверки проведены по поручению прокуратуры области», — отметили в УФАС.

Проверяющие изучают действия представителей регоператора при закупках, связанных с проведением капремонтов. Выясняют вопросы соблюдения закона о защите конкуренции. Жалоба в прокуратуру поступила на предмет возможных нарушений. Как отметили в УФАС, выездные проверки проводятся с участием сотрудников правоохранительных органов. По данным URA.RU, обратились компании, проигравшие тендеры.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес администрации регоператора. К моменту публикации материала ответа не поступило.

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УФАС в Челябинске проверит закупки регоператора по капремонту. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, проверки проводятся по поручению областной прокуратуры. «Антимонопольная служба провела внеплановые проверки в отношении регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах и 12 хозяйствующих субъектов, участников закупок. Проверки проведены по поручению прокуратуры области», — отметили в УФАС. Проверяющие изучают действия представителей регоператора при закупках, связанных с проведением капремонтов. Выясняют вопросы соблюдения закона о защите конкуренции. Жалоба в прокуратуру поступила на предмет возможных нарушений. Как отметили в УФАС, выездные проверки проводятся с участием сотрудников правоохранительных органов. По данным URA.RU, обратились компании, проигравшие тендеры. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес администрации регоператора. К моменту публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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