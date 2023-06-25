В Челябинске проверят закупки регоператора по капремонтам

УФАС в Челябинске проверит закупки регоператора по капремонту. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, проверки проводятся по поручению областной прокуратуры.
«Антимонопольная служба провела внеплановые проверки в отношении регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах и 12 хозяйствующих субъектов, участников закупок. Проверки проведены по поручению прокуратуры области», — отметили в УФАС.
Проверяющие изучают действия представителей регоператора при закупках, связанных с проведением капремонтов. Выясняют вопросы соблюдения закона о защите конкуренции. Жалоба в прокуратуру поступила на предмет возможных нарушений. Как отметили в УФАС, выездные проверки проводятся с участием сотрудников правоохранительных органов. По данным URA.RU, обратились компании, проигравшие тендеры.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в адрес администрации регоператора. К моменту публикации материала ответа не поступило.
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