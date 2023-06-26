Германия отправит к границам РФ четыре тысячи военных

Войска ФРГ будут размещены в Литве, заявил Борис ПисториусФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Германия планирует разместить на долгосрочную перспективу четыре тысячи дополнительных военных в Литве для укрепления восточного фланга НАТО вблизи границ России. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве вблизи России мощную бригаду из четырех тысяч военных», — передает слова Писториуса немецкое издание Sudkurier. Он добавил, что Германия готова создать необходимую инфраструктуру для военных Бундесвера и проведения учений. Литва и Германия также работают над расширением военной инфраструктуры литовской армии для приема бригады НАТО, которую сформирует германское командование.
Ранее стало известно, что прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине может свидетельствовать о том, что Германия продолжает свою «темную традицию» враждебности к России и стремится начать новую «Вторую мировую войну». Стратегия нацбезопасности Германии называет Россию самой большой угрозой миру, передает RT.
Германия планирует разместить на долгосрочную перспективу четыре тысячи дополнительных военных в Литве для укрепления восточного фланга НАТО вблизи границ России. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве вблизи России мощную бригаду из четырех тысяч военных», — передает слова Писториуса немецкое издание Sudkurier. Он добавил, что Германия готова создать необходимую инфраструктуру для военных Бундесвера и проведения учений. Литва и Германия также работают над расширением военной инфраструктуры литовской армии для приема бригады НАТО, которую сформирует германское командование. Ранее стало известно, что прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине может свидетельствовать о том, что Германия продолжает свою «темную традицию» враждебности к России и стремится начать новую «Вторую мировую войну». Стратегия нацбезопасности Германии называет Россию самой большой угрозой миру, передает RT.