Тюменка с ВИЧ заразила своего новорожденного ребенка

Жительница Тюменской области заразила ребенка ВИЧ через грудное вскармливание
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
Мать передала вирус через грудное молоко Фото:

В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован случай заражения младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ): заболевание ему передала мать через грудное молоко. Об этом сообщается в отчете регионального управления Роспотребнадзора.

«В Тюменской области диагноз „ВИЧ-инфекция“ установлен одному ребенку из числа родившихся в 2022 году. Инфицирование новорожденного произошло в результате грудного вскармливания», — говорится в докладе управления Роспотребнадзора.

В целом же за прошлый год у матерей, инфицированных ВИЧ, родилось 327 детей. При этом больше женщин с таким диагнозом получали профилактику во время беременности — 96,3% от общего числа. В два предыдущих года показатели были ниже.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области. За 2022 год был зарегистрирован 1051 новый случай.

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В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован случай заражения младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ): заболевание ему передала мать через грудное молоко. Об этом сообщается в отчете регионального управления Роспотребнадзора. «В Тюменской области диагноз „ВИЧ-инфекция“ установлен одному ребенку из числа родившихся в 2022 году. Инфицирование новорожденного произошло в результате грудного вскармливания», — говорится в докладе управления Роспотребнадзора. В целом же за прошлый год у матерей, инфицированных ВИЧ, родилось 327 детей. При этом больше женщин с таким диагнозом получали профилактику во время беременности — 96,3% от общего числа. В два предыдущих года показатели были ниже. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области. За 2022 год был зарегистрирован 1051 новый случай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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