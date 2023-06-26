Тюменка с ВИЧ заразила своего новорожденного ребенка

Жительница Тюменской области заразила ребенка ВИЧ через грудное вскармливание

26 июня 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мать передала вирус через грудное молоко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован случай заражения младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ): заболевание ему передала мать через грудное молоко. Об этом сообщается в отчете регионального управления Роспотребнадзора. «В Тюменской области диагноз „ВИЧ-инфекция“ установлен одному ребенку из числа родившихся в 2022 году. Инфицирование новорожденного произошло в результате грудного вскармливания», — говорится в докладе управления Роспотребнадзора. В целом же за прошлый год у матерей, инфицированных ВИЧ, родилось 327 детей. При этом больше женщин с таким диагнозом получали профилактику во время беременности — 96,3% от общего числа. В два предыдущих года показатели были ниже. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области. За 2022 год был зарегистрирован 1051 новый случай.

В Тюменской области в 2022 году зарегистрирован случай заражения младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ): заболевание ему передала мать через грудное молоко. Об этом сообщается в отчете регионального управления Роспотребнадзора. «В Тюменской области диагноз „ВИЧ-инфекция“ установлен одному ребенку из числа родившихся в 2022 году. Инфицирование новорожденного произошло в результате грудного вскармливания», — говорится в докладе управления Роспотребнадзора. В целом же за прошлый год у матерей, инфицированных ВИЧ, родилось 327 детей. При этом больше женщин с таким диагнозом получали профилактику во время беременности — 96,3% от общего числа. В два предыдущих года показатели были ниже. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл статистику заболеваемости ВИЧ в Тюменской области. За 2022 год был зарегистрирован 1051 новый случай.