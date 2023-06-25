25 июня 2023

Пермяки отсудили 3,5 млн у застройщика за недостатки в новой квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты нашли в квартире 144 дефекта, появившихся во время постройки Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) отсудили у застройщика более 3,5 млн рублей за множественные недостатки в новой квартире. В новом жилье за 11 млн рублей пермяки нашли более 100 дефектов, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Суд решил взыскать с ООО «Специализированный застройщик «РусСтройГарант» в пользу истцов в солидарном порядке в счет уменьшения цены договора денежные средства в размере 3563564,01 рублей», — говорится в решении. Около 1 млн рублей решено было взыскать в счет снижения общей цены на квартиру, еще 2,5 млн рублей — штраф и неустойка за нарушение сроков устранения недостатков.

Жители города приобрели новую квартиру у застройщика за 11 млн рублей. После заселения жильцы вызвали экспертов для оценки квартиры, так как начали замечать в ней множественные недостатки. После обследования оценщики нашли в доме 144 дефекта, которые были сделаны при строительстве жилья. Пермяки направили претензию застройщику, который позже прислал рабочих для исправления недостатков. Однако заметных улучшений не было, поэтому истцы решили обратиться в суд.

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Жители Соликамска (Пермский край) отсудили у застройщика более 3,5 млн рублей за множественные недостатки в новой квартире. В новом жилье за 11 млн рублей пермяки нашли более 100 дефектов, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил взыскать с ООО «Специализированный застройщик «РусСтройГарант» в пользу истцов в солидарном порядке в счет уменьшения цены договора денежные средства в размере 3563564,01 рублей», — говорится в решении. Около 1 млн рублей решено было взыскать в счет снижения общей цены на квартиру, еще 2,5 млн рублей — штраф и неустойка за нарушение сроков устранения недостатков. Жители города приобрели новую квартиру у застройщика за 11 млн рублей. После заселения жильцы вызвали экспертов для оценки квартиры, так как начали замечать в ней множественные недостатки. После обследования оценщики нашли в доме 144 дефекта, которые были сделаны при строительстве жилья. Пермяки направили претензию застройщику, который позже прислал рабочих для исправления недостатков. Однако заметных улучшений не было, поэтому истцы решили обратиться в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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