Пермяки отсудили 3,5 млн у застройщика за недостатки в новой квартире

26 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Эксперты нашли в квартире 144 дефекта, появившихся во время постройки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Соликамска (Пермский край) отсудили у застройщика более 3,5 млн рублей за множественные недостатки в новой квартире. В новом жилье за 11 млн рублей пермяки нашли более 100 дефектов, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил взыскать с ООО «Специализированный застройщик «РусСтройГарант» в пользу истцов в солидарном порядке в счет уменьшения цены договора денежные средства в размере 3563564,01 рублей», — говорится в решении. Около 1 млн рублей решено было взыскать в счет снижения общей цены на квартиру, еще 2,5 млн рублей — штраф и неустойка за нарушение сроков устранения недостатков. Жители города приобрели новую квартиру у застройщика за 11 млн рублей. После заселения жильцы вызвали экспертов для оценки квартиры, так как начали замечать в ней множественные недостатки. После обследования оценщики нашли в доме 144 дефекта, которые были сделаны при строительстве жилья. Пермяки направили претензию застройщику, который позже прислал рабочих для исправления недостатков. Однако заметных улучшений не было, поэтому истцы решили обратиться в суд.

Жители Соликамска (Пермский край) отсудили у застройщика более 3,5 млн рублей за множественные недостатки в новой квартире. В новом жилье за 11 млн рублей пермяки нашли более 100 дефектов, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил взыскать с ООО «Специализированный застройщик «РусСтройГарант» в пользу истцов в солидарном порядке в счет уменьшения цены договора денежные средства в размере 3563564,01 рублей», — говорится в решении. Около 1 млн рублей решено было взыскать в счет снижения общей цены на квартиру, еще 2,5 млн рублей — штраф и неустойка за нарушение сроков устранения недостатков. Жители города приобрели новую квартиру у застройщика за 11 млн рублей. После заселения жильцы вызвали экспертов для оценки квартиры, так как начали замечать в ней множественные недостатки. После обследования оценщики нашли в доме 144 дефекта, которые были сделаны при строительстве жилья. Пермяки направили претензию застройщику, который позже прислал рабочих для исправления недостатков. Однако заметных улучшений не было, поэтому истцы решили обратиться в суд.